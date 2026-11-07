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Meerut: दिवाली के मौके पर आबूलेन पर एक से बढ़कर एक नज़ारा, भंगड़ा पार्टी ने जीता दिल

Pratyush Sharma

Updated Sun, 08 Nov 2026 12:11 AM IST Updated Sun, 08 Nov 2026 12:11 AM IST







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मेरठ। दिवाली के मौके पर आबूलेन पर एक से बढ़कर एक नज़ारा देखने को मिल रहा है। जहां एक तरफ बाज़ार रंग-बिरंगी लाइटों से जगमगाया हुआ है। वहीं दूसरी और फव्वारा चौंक पर पंजाब से आई भंगड़ा पार्टी ने ढोल की थाप पर भंगड़ा कर लोगों का दिल जीत लिया। ... और पढ़ें

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