मेरठ: सदर में दिवाली पर पटाखे से कबाड़ के गोदाम में लगी आग, धू-धू कर जला लाखों का माल, रोने लगा व्यापारी

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सदर थाना क्षेत्र में रविवार देर रात पटाखे की चिंगारी से कबाड़ के गोदाम में भीषण आग लग गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। गोदाम से उठती ऊंची लपटों और धुएं को देखकर आसपास के इलाके में अफरातफरी मच गई। स्थानीय लोगों ने तत्काल गोदाम मालिक नकुल को आग लगने की सूचना दी। इसके बाद गोदाम मालिक ने पुलिस को फोन कर घटना की जानकारी दी। सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंच गई।

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सदर निवासी नकुल ने बताया कि उनका मोनिका इंटरप्राइजेज के नाम से कबाड़ का गोदाम है। देर रात गोदाम के आसपास पटाखे जलाए जा रहे थे। इसी दौरान पटाखे की एक चिंगारी गोदाम में रखे कबाड़ पर जा गिरी। कबाड़ में आग लगते ही लपटें उठने लगीं। गोदाम में बड़ी मात्रा में कबाड़ रखा होने के कारण आग तेजी से फैलती चली गई। कुछ ही देर में आग ने विकराल रूप ले लिया।



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गोदाम से आग की ऊंची लपटें उठती देखकर आसपास के लोग मौके पर एकत्र हो गए। स्थानीय लोगों ने पानी व मिट्टी डालकर आग पर काबू पाने की कोशिश की थी। आग की भयावहता देखकर नकुल ने पुलिस को सूचना दी। इसके बाद पुलिस और फायर ब्रिगेड की गाड़ी मौके पर पहुंची। फायर ब्रिगेड ने आग बुझाने का काम शुरू किया, लेकिन कबाड़ में आग तेजी से फैलने के कारण काफी मशक्कत करनी पड़ी।



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