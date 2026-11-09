{"_id":"6af1b09019773a09c809864c","slug":"meerut-a-six-year-old-child-fell-after-being-startled-by-the-loud-noise-of-firecrackers-on-diwali-2026-11-09","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"मेरठ: दिवाली पर पटाखे की तेज आवाज से घबराकर गिरा छह साल का मासूम, सिर में लगी चोट, अस्पताल में मौत","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

विज्ञापन

ब्रह्मपुरी थाना क्षेत्र के शिव शक्ति नगर में दिवाली की रात पटाखों की तेज आवाज ने एक परिवार की खुशियां छीन लीं। घर के बाहर गेट पर खड़े हर्ष (6) के सामने पड़ोस में रहने वाला युवक पटाखे फोड़ रहा था। आरोप है कि पटाखे की तेज आवाज सुनकर बच्चा घबरा गया और अचानक बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। गिरने से उसके सिर में गंभीर चोट आ गई। परिजन आनन-फानन उसे अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां सोमवार सुबह उसकी मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।

Trending Videos

शिव शक्ति नगर निवासी नीरज ने बताया कि वह प्रिंटिंग प्रेस में काम करते हैं। उनका बेटा हर्ष रविवार रात अपने घर के बाहर गेट पर खड़ा था। इसी दौरान पड़ोस में रहने वाला युवक दिवाली के चलते पटाखे फोड़ रहा था। परिजनों के मुताबिक पटाखे की तेज आवाज से हर्ष बुरी तरह घबरा गया। इसके बाद वह अचानक बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। नीचे गिरने से उसके सिर में गंभीर चोट लग गई। बच्चे को इस हालत में देखकर परिवार के लोगों में अफरातफरी मच गई।



विज्ञापन

विज्ञापन

परिजन तुरंत उसे लेकर अस्पताल पहुंचे। चिकित्सकों ने बच्चे को बचाने का प्रयास किया, लेकिन सोमवार सुबह उसने दम तोड़ दिया। हर्ष की मौत की खबर मिलते ही परिवार में चीख-पुकार मच गई। परिजनों ने पड़ोसी युवक पर लापरवाही से तेज आवाज वाले पटाखे फोड़ने का आरोप लगाया। उनका कहना था कि पटाखों की तेज आवाज से घबराकर बच्चा गिरा और उसके सिर में गंभीर चोट आई। घटना को लेकर परिजनों ने हंगामा कर दिया। आसपास के लोग भी मौके पर एकत्र हो गए।

विज्ञापन