राष्ट्रपति अंगरक्षक के सिर में गोली मारी: दिवाली की रात पटाखे जलाने पर हुआ विवाद, दो दिन की छुट्टी पर आए थे

कान के पीछे सिर पर फंसी गोली

आरोप लगाया कि तभी धीरज ने तमंचा निकालकर गोली चला दी, जो दीवार में लगने के बाद सौरभ के सिर में जा लगी। गोली सौरभ के कान के पीछे सिर में धंस गई और वह नीचे गिर गए। इसका विरोध करने पर उनके भाई विनीत, मिंटू की पिटाई कर घायल कर दिया और जान से मारने की धमकी देते हुए आरोपी भाग गए। घायल सौरभ का बड़ौत सीएचसी में उपचार कराया, जहां से मेरठ मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया। परिजन निजी अस्पताल में लेकर चले गए।