जिंदा जल गए छह युवक: कार के साथ जलकर कोयला बन गए शव, मृतकों में दो सगे भाई शामिल; हाईवे पर हाहाकार

1 of 5 अमन, अंकित पुत्र समुद्र व साहिल (ऊपर), अजय, अंकित और राहुल। फाइल फोटो। - फोटो : अमर उजाला





मुजफ्फरनगर में पानीपत-खटीमा हाईवे पर एक दर्दनाक सड़क हादसे में एक ही परिवार के छह लोगों की जिंदा जलकर मौत हो गई। यह हादसा तड़के पांच बजे के करीब तितावी के पास हुआ, जब कार अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकरा गई और पलट गई। कार में आग लगने से उसमें सवार सभी छह युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। मृतकों में दो सगे भाई शामिल हैं। कार के साथ जलकर शव कोयले जैसे हो गए।

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2 of 5 धू-धू कर जलती कार। - फोटो : अमर उजाला







प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, हाईवे से गुजर रहे लोगों ने कार में आग लगी देखी तो तुरंत पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन तब तक कार में लगी आग इतनी भीषण हो चुकी थी कि किसी को भी बचाया नहीं जा सका। मृतकों की पहचान कार के नंबर के आधार पर हरियाणा के हिसार जिले के निवासियों के रूप में की गई है। पुलिस परिवार से संपर्क करने का प्रयास कर रही है।

3 of 5 कार का हुआ ये हाल। - फोटो : अमर उजाला

जानकारी के अनुसार, यह परिवार सुबह हरिद्वार की ओर जा रहा था। कार डिवाइडर से टकराने के बाद पलट गई और उसमें आग लग गई। इस हादसे में कार सवार सभी छह लोगों की मौत हो गई। सीओ फुगाना नरेंद्र यादव ने बताया कि हिसार में रह रहे परिवार को सूचित कर दिया है। मृतकों की पहचान हो गई है।



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4 of 5 कार में से शवों को निकलवाती पुलिस। - फोटो : अमर उजाला

युवा हैं सभी मृतक

परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है। सभी मृतक युवा हैं और उनकी उम्र 19 से 24 वर्ष के बीच है। वहीं शव जलकर कोयला बन चुके थे। शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है।



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