मेरठ: भारत विकास परिषद सम्राट शाखा ने “बरगद की छांव” पारिवारिक सभा का आयोजन किया

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भारत विकास परिषद सम्राट शाखा की ओर से आईएमए हॉल में “बरगद की छांव” कार्यक्रम के अंतर्गत पारिवारिक सभा का आयोजन किया। कार्यक्रम का उद्देश्य शाखा परिवार के 38 वरिष्ठजनों, मातृशक्ति, एवं आठ शिक्षकों एवं प्रतिभाशाली पांच विद्यार्थियों के प्रति सम्मान एवं कृतज्ञता व्यक्त करना रहा। कार्यक्रम में शाखा सदस्यों के 38 माताजी, पिताजी एवं दादी को भी शाखा स्तर पर सम्मानित किया गया।

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