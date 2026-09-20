भाजपा सांसद डॉ. लक्ष्मीकांत वाजपेयी के प्रयास से मेरठ में दो दिन का भारतीय वायु सेना के सूर्य किरण एयरोबेटिक टीम ने एयर शो किया। रविवार को एयर शो के दूसरे दिन बड़ी संख्या में लोग कार्यक्रम स्थल पहुंचे। छुट्टी का दिन होने के कारण सभी वर्गों के लोग एयर शो देखने आए। ठीक 10 बजकर 26 मिनट पर नौ विमानों ने मेरठ के आसमान में करतब दिखाने शुरू किए।कभी तिरंगे की आकृति बनाई तो कभी दिल की आकृति बनाकर लोगों का दिल जीत लिया।