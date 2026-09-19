मेरठ: छह कॉम्प्लेक्स ध्वस्त होने के बाद सहमे व्यापारी, 21 सितंबर की सुप्रीम कोर्ट सुनवाई पर टिकी नजर

44 संपत्तियों को ध्वस्त करने का आदेश

शास्त्रीनगर में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद लगातार ध्वस्तीकरण की कार्रवाई चल रही है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर आवास एवं विकास परिषद ने आवासीय भवनों में बने व्यावसायिक कॉम्प्लेक्स, स्कूल, अस्पताल, मिठाई की दुकान, ज्वैलरी के शोरूम, डेयरी, सैलून आदि को सील किया था।

14 जुलाई को सर्वोच्च न्यायालय ने इन सभी 44 संपत्तियों को ध्वस्त करने के आदेश दिए थे। इसी के तहत परिषद की ओर से संपत्तियों का सर्वे कराया गया था। संपत्ति स्वामियों को नोटिस जारी कर 15 दिन के भीतर इनका ध्वस्तीकरण करने के निर्देश दिए गए थे।