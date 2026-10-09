{"_id":"6ac91cb6a42b9d25b30631ad","slug":"video-meerut-the-sacred-flame-arrived-at-the-durga-temple-in-rajban-bada-bazaar-women-danced-to-religious-songs-2026-10-09","type":"video","status":"publish","title_hn":"मेरठ: रजबन बड़ा बाजार स्थित दुर्गा मंदिर पहुंची ज्योत, महिलाओं ने किया धार्मिक गीतों पर नृत्य","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
मेरठ: रजबन बड़ा बाजार स्थित दुर्गा मंदिर पहुंची ज्योत, महिलाओं ने किया धार्मिक गीतों पर नृत्य
रजबन बड़ा बाजार स्थित दुर्गा मंदिर में शु्क्रवार को शाकुंभरी देवी सहारनपुर से जोत लेकर रजबन बाजार की महिलाएं मेरठ पहुंची। यह ज्योति पूरे नवरात्र अखंड रूप से प्रज्ज्वलित रहेगी। दुर्गा मंदिर में वर्षों से विभिन्न सिद्धपीठों से मां की ज्योत लाकर पूरे नवरात्रि अखंड जलाई जाती है। नवरात्रों के बाद ज्योति को गंगा में प्रवाहित किया जाता है। जोत लाने में प्रीति बंसल, सुगंधा, श्रेया, सरिता, रुक्मणी, चारु यादव, दीप्ति, शीला, कमला, माया, निशा आदि शामिल रहीं।
एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें
अमर उजाला प्रीमियम वीडियो सिर्फ सब्सक्राइबर्स के लिए उपलब्ध है
प्रीमियम वीडियो
सभी विशेष आलेख
फ्री इ-पेपर
सब्सक्राइब करें
Next Article
Disclaimer
हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।