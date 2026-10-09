मेरठ: रजबन बड़ा बाजार स्थित दुर्गा मंदिर पहुंची ज्योत, महिलाओं ने किया धार्मिक गीतों पर नृत्य

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रजबन बड़ा बाजार स्थित दुर्गा मंदिर में शु्क्रवार को शाकुंभरी देवी सहारनपुर से जोत लेकर रजबन बाजार की महिलाएं मेरठ पहुंची। यह ज्योति पूरे नवरात्र अखंड रूप से प्रज्ज्वलित रहेगी। दुर्गा मंदिर में वर्षों से विभिन्न सिद्धपीठों से मां की ज्योत लाकर पूरे नवरात्रि अखंड जलाई जाती है। नवरात्रों के बाद ज्योति को गंगा में प्रवाहित किया जाता है। जोत लाने में प्रीति बंसल, सुगंधा, श्रेया, सरिता, रुक्मणी, चारु यादव, दीप्ति, शीला, कमला, माया, निशा आदि शामिल रहीं।

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