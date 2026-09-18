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मेरठ: एसएसडी स्कूल लालकुर्ती में युवाओं में संस्कार की महत्ता के बारे में बताया

Mohd Mustakim

Updated Fri, 18 Sep 2026 11:16 PM IST Updated Fri, 18 Sep 2026 11:16 PM IST







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एसएसडी स्कूल लालकुर्ती में भारत विकास परिषद् की ओर से युवाओं में संस्कार क्या होने चाहिए विषय पर विचार व्यक्त किए गए। मनीष कुमार गुप्ता ने बच्चों को संस्कारवान होने की महत्ता बताई। साथ ही हमें कैसा व्यवहार करने चाहिए, इस बारे में बताया। ... और पढ़ें

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