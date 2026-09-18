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मेरठ: तेज हवा के साथ बारिश ने गन्ने और धान की फसल को पहुंचाया नुकसान

Mohd Mustakim

Updated Fri, 18 Sep 2026 11:27 PM IST Updated Fri, 18 Sep 2026 11:27 PM IST







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हस्तिनापुर क्षेत्र में बृहस्पतिवार देर रात कई स्थानों पर तेज हवा के साथ हुई बारिश से किसानों की गन्ने और धान की फसल को भारी नुकसान पहुंचा है। खेतों में खड़ी गन्ने की फसल गिर गई, जबकि धान की फसल भी प्रभावित हुई है। बारिश से किसानों की मेहनत पर पानी फिर गया। ... और पढ़ें

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