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नीला ड्रम हत्याकांड में मुस्कान-साहिल को मृत्युदंड, अदालत ने महाभारत का किया जिक्र, DGC केके चौबे बोले- ऐतिहासिक फैसला
मेरठ के चर्चित नीला ड्रम हत्याकांड में अदालत ने साहिल शुक्ला और मुस्कान रस्तोगी को मृत्युदंड की सजा सुनाई। फैसले के दौरान अदालत ने महाभारत का जिक्र करते हुए कहा कि अपराधियों को उनके जुर्म के अनुरूप सजा देना भी धर्म है। अभियोजन पक्ष के शासकीय अधिवक्ता केके चौबे ने पत्रकारों से बातचीत में इसे ऐतिहासिक फैसला बताया। उन्होंने कहा कि इस निर्णय से पूरे देश में संदेश जाएगा कि अपराध करने से पहले अपराधी सौ बार सोचेंगे। चौबे के अनुसार, यह कृत्य पति-पत्नी के पवित्र रिश्ते को कलंकित करने वाला था।
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