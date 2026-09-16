{"_id":"6aaad734cd585f43fa0fbf67","slug":"video-meerut-an-offering-of-modak-and-kheer-was-made-to-ganpati-bappa-at-the-ramlila-ground-in-hastinapur-2026-09-16","type":"video","status":"publish","title_hn":"मेरठ: हस्तिनापुर के रामलीला मैदान में गणपति बप्पा को मोदक और खीर का लगाया भोग","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

हस्तिनापुर कस्बे के रामलीला मैदान में भारतीय पांडव सेना के तत्वाधान में चल रहे गणेश चतुर्थी महोत्सव में भगवान गणेश की विधि विधान से पूजा अर्चना की गई। श्रद्धालुओं ने गजानन को विभिन्न प्रकार के भोग अर्पित कर सुख, शांति और समृद्धि की कामना की। इस दौरान भगवान गणेश के साथ भगवान शिव की भी आराधना की गई। महोत्सव में श्रद्धालुओं ने गणपति बप्पा को मोदक और खीर का भोग लगाया।

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