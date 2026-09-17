फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Meerut News ›   Meerut Blue Drum Case: Arguments in court regarding Saurabh's murder concluded; verdict to be delivered

मेरठ का नीला ड्रम केस: सौरभ की हत्या में अदालत में बहस पूरी, इस दिन आएगा फैसला; जेल में है पत्नी-प्रेमी

Thu, 17 Sep 2026 06:50 PM IST
Mohd Mustakim अमर उजाला नेटवर्क, मेरठ
अमर उजाला नेटवर्क, मेरठ Published by: Mohd Mustakim Updated Thu, 17 Sep 2026 06:50 PM IST
सार

Meerut News: मेरठ के ब्रह्मपुरी में सौरभ राजपूत की हत्या में उसकी पत्नी मुस्कान रस्तोगी व प्रेमी साहिल शुक्ला जेल में बंद हैं। इस मामले में बृहस्पतिवार को अंतिम बहस पूरी हो गई। 30 सितंबर को अदालत फैसला सुनाएगी। 

विज्ञापन
Meerut Blue Drum Case: Arguments in court regarding Saurabh's murder concluded; verdict to be delivered
सौरभ का फाइल फोटो व मुस्कान और साहिल - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

ब्रह्मपुरी थानाक्षेत्र के बहुचर्चित नीले ड्रम वाले सौरभ हत्याकांड में अब फैसले की घड़ी नजदीक आ गई है। जिला जज की अदालत में इस मामले की अंतिम बहस बृहस्पतिवार को पूरी हो गई। सौरभ की हत्या की आरोपी उसकी पत्नी मुस्कान और उसके प्रेमी साहिल फिलहाल जेल में बंद हैं। 
विज्ञापन

 

दोनों पक्षों ने जिला जज के समक्ष केस को ब्रीफ किया, जिसके बाद बहस क्लोज कर दी गई। अब मामले की फाइल फैसले के लिए जिला जज के पास लग चुकी है। 30 सितंबर को इस मामले में फैसला सुनाया जाएगा।
 
विज्ञापन
विज्ञापन

सौरभ के परिवार की ओर से केस लड़ रहे सीनियर एडवोकेट विजय बहादुर सिंह ने बताया कि अभियोजन पक्ष ने जिला जज के सामने केस ब्रीफ किया। फाइनल बहस के बाद अदालत में इस केस की बहस पूरी हो चुकी है। उन्होंने बताया कि अदालत के सामने सौरभ के मर्डर से जुड़ी सभी परिस्थितियां रखी गईं और डिफेंस व अदालत के हर सवाल का जवाब दिया गया।
 
विज्ञापन

ये है मामला
ब्रह्मपुरी का यह मामला तीन मार्च 2025 को सामने आया था, जब सौरभ की हत्या के बाद उसका शव एक नीले ड्रम में बरामद हुआ था। इस घटना ने क्षेत्र में सनसनी फैला दी थी। मामले में मृतक की पत्नी मुस्कान और उसके प्रेमी साहिल को आरोपी बनाया गया था। तब से दोनों जेल में बंद हैं और मुकदमे की नियमित सुनवाई अदालत में जारी है।

हाल ही में, जिला जज की अदालत ने अभियोजन पक्ष को झटका देते हुए चार गवाहों को दोबारा गवाही के लिए बुलाने के आग्रह से संबंधित प्रार्थना पत्र निरस्त कर दिया था। इसके बाद अभियोजन पक्ष की ओर से मामले में बहस फिर से शुरू की गई थी। 

ये भी देखें...
मेरठ: भैंसाली बस अड्डे के सामने होटल में शामली के युवक ने फांसी लगाकर की आत्महत्या, जांच में जुटी पुलिस
 
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed