मेरठ का नीला ड्रम केस: सौरभ की हत्या में अदालत में बहस पूरी, इस दिन आएगा फैसला; जेल में है पत्नी-प्रेमी
अमर उजाला नेटवर्क, मेरठ Published by: Mohd Mustakim Updated Thu, 17 Sep 2026 06:50 PM IST
सार
Meerut News: मेरठ के ब्रह्मपुरी में सौरभ राजपूत की हत्या में उसकी पत्नी मुस्कान रस्तोगी व प्रेमी साहिल शुक्ला जेल में बंद हैं। इस मामले में बृहस्पतिवार को अंतिम बहस पूरी हो गई। 30 सितंबर को अदालत फैसला सुनाएगी।
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विस्तार
ब्रह्मपुरी थानाक्षेत्र के बहुचर्चित नीले ड्रम वाले सौरभ हत्याकांड में अब फैसले की घड़ी नजदीक आ गई है। जिला जज की अदालत में इस मामले की अंतिम बहस बृहस्पतिवार को पूरी हो गई। सौरभ की हत्या की आरोपी उसकी पत्नी मुस्कान और उसके प्रेमी साहिल फिलहाल जेल में बंद हैं।
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दोनों पक्षों ने जिला जज के समक्ष केस को ब्रीफ किया, जिसके बाद बहस क्लोज कर दी गई। अब मामले की फाइल फैसले के लिए जिला जज के पास लग चुकी है। 30 सितंबर को इस मामले में फैसला सुनाया जाएगा।
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सौरभ के परिवार की ओर से केस लड़ रहे सीनियर एडवोकेट विजय बहादुर सिंह ने बताया कि अभियोजन पक्ष ने जिला जज के सामने केस ब्रीफ किया। फाइनल बहस के बाद अदालत में इस केस की बहस पूरी हो चुकी है। उन्होंने बताया कि अदालत के सामने सौरभ के मर्डर से जुड़ी सभी परिस्थितियां रखी गईं और डिफेंस व अदालत के हर सवाल का जवाब दिया गया।
ये है मामला
ब्रह्मपुरी का यह मामला तीन मार्च 2025 को सामने आया था, जब सौरभ की हत्या के बाद उसका शव एक नीले ड्रम में बरामद हुआ था। इस घटना ने क्षेत्र में सनसनी फैला दी थी। मामले में मृतक की पत्नी मुस्कान और उसके प्रेमी साहिल को आरोपी बनाया गया था। तब से दोनों जेल में बंद हैं और मुकदमे की नियमित सुनवाई अदालत में जारी है।
ब्रह्मपुरी का यह मामला तीन मार्च 2025 को सामने आया था, जब सौरभ की हत्या के बाद उसका शव एक नीले ड्रम में बरामद हुआ था। इस घटना ने क्षेत्र में सनसनी फैला दी थी। मामले में मृतक की पत्नी मुस्कान और उसके प्रेमी साहिल को आरोपी बनाया गया था। तब से दोनों जेल में बंद हैं और मुकदमे की नियमित सुनवाई अदालत में जारी है।
हाल ही में, जिला जज की अदालत ने अभियोजन पक्ष को झटका देते हुए चार गवाहों को दोबारा गवाही के लिए बुलाने के आग्रह से संबंधित प्रार्थना पत्र निरस्त कर दिया था। इसके बाद अभियोजन पक्ष की ओर से मामले में बहस फिर से शुरू की गई थी।
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