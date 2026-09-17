मेरठ का नीला ड्रम केस: सौरभ की हत्या में अदालत में बहस पूरी, इस दिन आएगा फैसला; जेल में है पत्नी-प्रेमी

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ब्रह्मपुरी थानाक्षेत्र के बहुचर्चित नीले ड्रम वाले सौरभ हत्याकांड में अब फैसले की घड़ी नजदीक आ गई है। जिला जज की अदालत में इस मामले की अंतिम बहस बृहस्पतिवार को पूरी हो गई। सौरभ की हत्या की आरोपी उसकी पत्नी मुस्कान और उसके प्रेमी साहिल फिलहाल जेल में बंद हैं।

दोनों पक्षों ने जिला जज के समक्ष केस को ब्रीफ किया, जिसके बाद बहस क्लोज कर दी गई। अब मामले की फाइल फैसले के लिए जिला जज के पास लग चुकी है। 30 सितंबर को इस मामले में फैसला सुनाया जाएगा।



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सौरभ के परिवार की ओर से केस लड़ रहे सीनियर एडवोकेट विजय बहादुर सिंह ने बताया कि अभियोजन पक्ष ने जिला जज के सामने केस ब्रीफ किया। फाइनल बहस के बाद अदालत में इस केस की बहस पूरी हो चुकी है। उन्होंने बताया कि अदालत के सामने सौरभ के मर्डर से जुड़ी सभी परिस्थितियां रखी गईं और डिफेंस व अदालत के हर सवाल का जवाब दिया गया।



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