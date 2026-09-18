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मेरठ: ‘कहानी बदलाव की’ विषय पर हस्तिनापुर राजकीय महाविद्यालय में विचार-विमर्श किया

Mohd Mustakim

Updated Fri, 18 Sep 2026 11:27 PM IST Updated Fri, 18 Sep 2026 11:27 PM IST







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हस्तिनापुर में राजकीय महाविद्यालय में ‘कहानी बदलाव की’ विषय पर विचार-विमर्श कार्यक्रम आयोजित किया गया। महाविद्यालय की प्राचार्य प्रोफेसर विनीता राठी के दिशा-निर्देशन में कार्यक्रम हुआ। इसमें शिक्षकों और छात्र-छात्राओं ने देश में हुए सामाजिक, आर्थिक, तकनीकी और आधारभूत संरचनात्मक बदलावों पर विचार साझा किए। ... और पढ़ें

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