Meerut: विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा के लिए प्रभू श्रीराम ने उठाए शस्त्र

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मेरठ। हस्तिनापुर की रामलीला मंचन में महर्षि विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा का प्रसंग जीवंत रूप से प्रस्तुत किया गया। मंचन में महर्षि विश्वामित्र भगवान राम और लक्ष्मण को अपने साथ ले जाते हैं और यज्ञ में बाधा डालने वाले राक्षसों से रक्षा करने का आग्रह करते हैं। गुरु की आज्ञा का पालन करते हुए भगवान राम यज्ञ की सुरक्षा का संकल्प लेते हैं। इस दौरान राम के शौर्य और धर्म की रक्षा के संदेश ने दर्शकों को प्रभावित किया। कलाकारों के सजीव अभिनय पर दर्शकों ने तालियां बजाकर उत्साहवर्धन किया।

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