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Hindi News ›   Video ›   Uttar Pradesh ›   Meerut News ›   Heavy rain and hailstorms in Meerut; temperature drops.

मेरठ में झमाझम बारिश, ओले गिरे, तापमान में आई गिरावट

Sun, 11 Oct 2026 04:09 PM IST
Mohd Mustakim
Mohd Mustakim Mohd Mustakim
Updated Sun, 11 Oct 2026 04:09 PM IST
Heavy rain and hailstorms in Meerut; temperature drops.
मेरठ में रविवार दोपहर के समय झमाझम बारिश से मौसम सुहाना हो गया। आंधी से कई जगह पेड़ उखड़ गए। वहीं काले बादल छाए रहने से दिन में अंधेरा छा गया।
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