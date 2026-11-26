नागल थाना क्षेत्र के गांव पनियाली कासिमपुर निवासी दुष्यंत कुमार कुछ दिन पहले ही छुट्टी लेकर गांव आए थे। मंगलवार रात उनके चाचा रणपाल के बेटे देव की शादी का समारोह नागल स्थित एक बैंक्वेट हॉल में आयोजित किया गया था। बरात नागल के ताजपुर निवासी लड़की पक्ष की ओर से आयोजित समारोह में पहुंची थी। दुष्यंत भी पत्नी के साथ शादी में शामिल हुए थे।समारोह के दौरान वह पत्नी के साथ डांस कर रहे थे। इसी बीच अचानक उनकी तबीयत बिगड़ गई और वह गिर पड़े। परिजन उन्हें तुरंत सहारनपुर के अस्पताल लेकर पहुंचे। वहां चिकित्सकों ने हार्टअटैक आने की बात कहते हुए उन्हें मृत घोषित कर दिया।

सहारनपुर के नागल क्षेत्र में चचेरे भाई की शादी में शामिल होने आए सेना के जवान दुष्यंत कुमार (32) की डांस करते समय हार्टअटैक से मौत हो गई। मंगलवार रात वह पत्नी के साथ बरात में डांस कर रहे थे, तभी अचानक उनकी तबीयत बिगड़ी और वह गिर पड़े। परिजन उन्हें तुरंत अस्पताल लेकर पहुंचे, लेकिन चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। जवान की अचानक मौत से शादी समारोह की खुशियां मातम में बदल गईं।

दिल्ली कैंट में सीओडी में थे तैनात

दुष्यंत कुमार दिल्ली कैंट स्थित सेंट्रल ऑर्डिनेंस डिपो (सीओडी) में एसकेटी क्लर्क के पद पर तैनात थे। ग्राम प्रशासक पति पवित्र सिंह ने बताया कि दुष्यंत करीब 12 वर्ष पहले सेना में भर्ती हुए थे। वर्तमान में उनकी तैनाती दिल्ली में थी। करीब पांच वर्ष पहले उनकी शादी हुई थी। अभी उनकी कोई संतान नहीं थी।



घटना की सूचना मिलते ही सेना के अधिकारी भी गांव पहुंच गए। सैन्य प्रक्रिया पूरी करने के लिए जवान के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। लोक निर्माण विभाग के राज्यमंत्री कुंवर बृजेश भी गांव पहुंचे और परिजनों को सांत्वना दी। सीओ देवबंद अमित सिंह ने बताया कि जवान की मौत की जानकारी संबंधित सैन्य अधिकारियों को दे दी गई है।



दुल्हन की विदाई हुई, परिवार में पसरा मातम

दुष्यंत की अचानक मौत से परिवार में कोहराम मच गया। जिस घर में शादी की खुशियां मनाई जा रही थीं, वहां मातम छा गया। परिजनों और रिश्तेदारों के लिए इस घटना से उबरना मुश्किल हो गया। देर रात फेरे समेत शादी की अन्य रस्में दुखी मन से पूरी की गईं। इसके बाद दुल्हन की विदाई हुई। देर शाम जवान का अंतिम संस्कार कर दिया गया।