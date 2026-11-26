{"_id":"6b081e29b470654a010107d4","slug":"ujaid-qureshi-taken-to-jammu-by-police-after-court-appearance-mother-pleads-to-meet-him-2026-11-26","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"उजैद को जम्मू भेजा: कोर्ट में पेशी के बाद पुलिस ले गई साथ, मां रोते हुए बेटे से मिलने की गुहार लगाती रही","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

शहजाद भट्टी से संपर्क के मामले में गिरफ्तार उजैद कुरैशी को कोर्ट में पेशी के बाद जम्मू पुलिस अपने साथ ले गई। पुलिस के जाने के दौरान उसकी मां बेटे से मिलने की गुहार लगाती रही।

विज्ञापन



कोर्ट में पेशी के बाद जम्मू रवाना हुई पुलिस

उजैद कुरैशी को मेरठ कचहरी में एसीजेएम प्रथम की अदालत में पेश किया गया। इसके बाद जम्मू पुलिस उसे अपने साथ लेकर रवाना हो गई। एसएसपी बीबीजीटीएस मूर्ति के मुताबिक, उजैद को मंगलवार को सूचना के आधार पर कोतवाली क्षेत्र से पकड़ा गया था और इसकी जानकारी जम्मू पुलिस को दी गई थी। विज्ञापन पाकिस्तानी हैंडलर शहजाद भट्टी से संपर्क के मामले में गिरफ्तार मेरठ निवासी उजैद कुरैशी को बुधवार शाम जम्मू पुलिस अपने साथ ले गई। कोर्ट में पेशी के बाद शाम करीब पांच बजे पुलिस उसे वैन से जम्मू के लिए रवाना हुई। इस दौरान उजैद की मां आसमा रोते हुए बेटे से मिलने की गुहार लगाती रही, लेकिन पुलिस ने मुलाकात नहीं कराई।

Trending Videos

सोशल मीडिया के जरिए संपर्क में आने का दावा

एसएसपी ने बताया कि कोतवाली थाना क्षेत्र के बनियापाड़ा निवासी साजिद फल कारोबारी है। पुलिस के मुताबिक, उसका बेटा उजैद करीब दो वर्ष पहले इंस्टाग्राम, सेशन और सिग्नल जैसे प्लेटफॉर्म के जरिए पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के संदिग्ध लोगों के संपर्क में आया था। एक वीडियो पर देश विरोधी संदेश देने के बाद जम्मू निवासी साजिद ने उजैद से संपर्क किया था। पुलिस का दावा है कि इसके बाद दोनों शहजाद भट्टी के संपर्क में आए।



पुलिस के अनुसार, साजिद को सैन्य क्षेत्र की रेकी करने और उजैद को सैन्य एयरबेस व सेना के काफिले पर फिदायीन हमला करने के लिए कहा गया था। जम्मू पुलिस की जांच के दौरान दोनों के मंसूबों के बारे में जानकारी सामने आई थी। जम्मू पुलिस साजिद को पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है।

विज्ञापन