उजैद को जम्मू भेजा: कोर्ट में पेशी के बाद पुलिस ले गई साथ, मां रोते हुए बेटे से मिलने की गुहार लगाती रही
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मेरठ Published by: Dimple Sirohi Updated Thu, 26 Nov 2026 05:25 PM IST
सार
शहजाद भट्टी से संपर्क के मामले में गिरफ्तार उजैद कुरैशी को कोर्ट में पेशी के बाद जम्मू पुलिस अपने साथ ले गई। पुलिस के जाने के दौरान उसकी मां बेटे से मिलने की गुहार लगाती रही।
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विस्तार
पाकिस्तानी हैंडलर शहजाद भट्टी से संपर्क के मामले में गिरफ्तार मेरठ निवासी उजैद कुरैशी को बुधवार शाम जम्मू पुलिस अपने साथ ले गई। कोर्ट में पेशी के बाद शाम करीब पांच बजे पुलिस उसे वैन से जम्मू के लिए रवाना हुई। इस दौरान उजैद की मां आसमा रोते हुए बेटे से मिलने की गुहार लगाती रही, लेकिन पुलिस ने मुलाकात नहीं कराई।
कोर्ट में पेशी के बाद जम्मू रवाना हुई पुलिस
उजैद कुरैशी को मेरठ कचहरी में एसीजेएम प्रथम की अदालत में पेश किया गया। इसके बाद जम्मू पुलिस उसे अपने साथ लेकर रवाना हो गई। एसएसपी बीबीजीटीएस मूर्ति के मुताबिक, उजैद को मंगलवार को सूचना के आधार पर कोतवाली क्षेत्र से पकड़ा गया था और इसकी जानकारी जम्मू पुलिस को दी गई थी।
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कोर्ट में पेशी के बाद जम्मू रवाना हुई पुलिस
उजैद कुरैशी को मेरठ कचहरी में एसीजेएम प्रथम की अदालत में पेश किया गया। इसके बाद जम्मू पुलिस उसे अपने साथ लेकर रवाना हो गई। एसएसपी बीबीजीटीएस मूर्ति के मुताबिक, उजैद को मंगलवार को सूचना के आधार पर कोतवाली क्षेत्र से पकड़ा गया था और इसकी जानकारी जम्मू पुलिस को दी गई थी।
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सोशल मीडिया के जरिए संपर्क में आने का दावा
एसएसपी ने बताया कि कोतवाली थाना क्षेत्र के बनियापाड़ा निवासी साजिद फल कारोबारी है। पुलिस के मुताबिक, उसका बेटा उजैद करीब दो वर्ष पहले इंस्टाग्राम, सेशन और सिग्नल जैसे प्लेटफॉर्म के जरिए पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के संदिग्ध लोगों के संपर्क में आया था। एक वीडियो पर देश विरोधी संदेश देने के बाद जम्मू निवासी साजिद ने उजैद से संपर्क किया था। पुलिस का दावा है कि इसके बाद दोनों शहजाद भट्टी के संपर्क में आए।
पुलिस के अनुसार, साजिद को सैन्य क्षेत्र की रेकी करने और उजैद को सैन्य एयरबेस व सेना के काफिले पर फिदायीन हमला करने के लिए कहा गया था। जम्मू पुलिस की जांच के दौरान दोनों के मंसूबों के बारे में जानकारी सामने आई थी। जम्मू पुलिस साजिद को पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है।
एसएसपी ने बताया कि कोतवाली थाना क्षेत्र के बनियापाड़ा निवासी साजिद फल कारोबारी है। पुलिस के मुताबिक, उसका बेटा उजैद करीब दो वर्ष पहले इंस्टाग्राम, सेशन और सिग्नल जैसे प्लेटफॉर्म के जरिए पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के संदिग्ध लोगों के संपर्क में आया था। एक वीडियो पर देश विरोधी संदेश देने के बाद जम्मू निवासी साजिद ने उजैद से संपर्क किया था। पुलिस का दावा है कि इसके बाद दोनों शहजाद भट्टी के संपर्क में आए।
पुलिस के अनुसार, साजिद को सैन्य क्षेत्र की रेकी करने और उजैद को सैन्य एयरबेस व सेना के काफिले पर फिदायीन हमला करने के लिए कहा गया था। जम्मू पुलिस की जांच के दौरान दोनों के मंसूबों के बारे में जानकारी सामने आई थी। जम्मू पुलिस साजिद को पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है।
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जनवरी-फरवरी में भी मेरठ में दी थी दबिश
एसएसपी के मुताबिक, उजैद की तलाश में जम्मू पुलिस ने जनवरी और फरवरी 2026 में मेरठ में दबिश दी थी, लेकिन वह नहीं मिला था। मंगलवार को उसे कोतवाली क्षेत्र से पकड़ा गया। उन्होंने बताया कि मामले में साइबर सेल की दो टीमें जम्मू पुलिस के संपर्क में रहेंगी।
एसएसपी के मुताबिक, उजैद की तलाश में जम्मू पुलिस ने जनवरी और फरवरी 2026 में मेरठ में दबिश दी थी, लेकिन वह नहीं मिला था। मंगलवार को उसे कोतवाली क्षेत्र से पकड़ा गया। उन्होंने बताया कि मामले में साइबर सेल की दो टीमें जम्मू पुलिस के संपर्क में रहेंगी।