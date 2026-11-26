#WATCH | Lucknow, UP: On being asked about reports suggesting Congress might settle for 60 seats in the UP Elections, Congress MP Imran Masood says, "Then what is the point of us contesting the election? Are we making a joke out of this election? We need to establish the existence of our own party; we need to build our party, and I will do whatever I can to help build it..." On the invitation for the Samajwadi Party’s manifesto launch, he says, "I am not aware of it. The candidate list is the Samajwadi Party’s, and the manifesto is also the Samajwadi Party’s—so why are you asking me? You should ask them instead... An alliance, by definition, usually involves a joint press conference. In a joint press conference, everything is joint—that is what an alliance implies. I am not aware if anything else is happening here..."

उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच सीटों के बंटवारे पर उलझन जारी है। कांग्रेस के 60 सीटों पर समझौता करने की खबरों के बारे में पूछे जाने पर सांसद इमरान मसूद ने सवाल उठाया कि ऐसी स्थिति में कांग्रेस के चुनाव लड़ने का क्या मतलब रह जाएगा।

60 सीटों पर समझौते की खबर पर उठाए सवाल कांग्रेस के 60 सीटों पर समझौता करने की खबरों के बारे में पूछे जाने पर इमरान मसूद ने कहा, 'फिर हमारे चुनाव लड़ने का क्या मतलब है? क्या हम इस चुनाव का मजाक बना रहे हैं?' उन्होंने कहा कि कांग्रेस को अपना अस्तित्व कायम रखना है और पार्टी को मजबूत करना है। मसूद के मुताबिक, पार्टी को मजबूत करने के लिए वह जो कुछ भी कर सकते हैं, जरूर करेंगे। सपा के घोषणापत्र के निमंत्रण पर बोले- उनसे पूछिए समाजवादी पार्टी के घोषणापत्र लॉन्च के निमंत्रण के बारे में पूछे जाने पर मसूद ने कहा कि उन्हें इसकी कोई जानकारी नहीं है। उन्होंने कहा, 'उम्मीदवारों की सूची समाजवादी पार्टी की है, और घोषणापत्र भी समाजवादी पार्टी का ही है-तो आप मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? आपको उनसे पूछना चाहिए।' यह भी पढ़ें: सीटों पर टकराव: इकरा हसन बोलीं- 2027 पर हमारा पूरा फोकस, मौजूदा विधायकों की सीटों पर समझौते से इनकार

गठबंधन में संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात

मसूद ने कहा कि गठबंधन का मतलब आमतौर पर संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस होता है, जिसमें सभी पक्ष अपनी बात साझा करते हैं। उन्होंने कहा, 'एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में सब कुछ साझा होता है-गठबंधन का यही अर्थ है।' साथ ही उन्होंने कहा कि उन्हें नहीं पता कि यहां और क्या हो रहा है।



मायावती क्या छोटी नेता हैं?

पत्रकारों के यह पूछने पर कि यदि बसपा सुप्रीमो मायावती उन्हें बुलाती हैं तो क्या वह जाएंगे? इस पर उन्होंने कहा कि मायावती कोई छोटी नेता नहीं है, ये फैसला उनका होगा। सभी राजनीतिक पार्टियों को अधिकारी है, अपने अपने निर्णय लेने का, पिछले चुनाव में भी हम इतने पर लड़े थे, अभी तो बनना है।



उन्होंने ओवैसी और चंद्रशेखर पर सवाल किए जाने पर कहा कि लड़ाई भाजपा की विचारधारा के खिलाफ, जिसे राहुल गांधी लड़ रहे हैं, भाजपा को को शिकस्त देने की यदि कोई कड़ी है तो वह राहुल गांधी हैं। इसके अलावा जो भी बातें हो रही हैं इस देश के अंदर उनके कोई मायने नहीं है।



