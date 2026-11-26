मेरठ से दिल्ली जाने वाली सात और दिल्ली से मेरठ आने वाली 11 लेन के बैरियर हटवा दिए गए। अधिवक्ताओं ने मांग की कि बुधवार को बार अध्यक्ष और महामंत्री के साथ अभद्रता करने वाले कर्मचारी सामने आकर माफी मांगें।

मेरठ में टोल कर्मचारियों की कथित बदतमीजी के विरोध में अधिवक्ताओं ने गुरुवार को काशी टोल प्लाजा पर जोरदार प्रदर्शन किया। मेरठ बार एसोसिएशन के आह्वान पर कचहरी से न्याय-रथ और वाहनों के काफिले के साथ पहुंचे सैकड़ों वकीलों ने पुलिस से तीखी नोकझोंक के बीच टोल प्लाजा की सभी 18 लेन फ्री करा दीं।

बार अध्यक्ष और महामंत्री से धक्का-मुक्की के बाद भड़का आक्रोश

पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हाईकोर्ट बेंच की स्थापना की मांग को लेकर बुधवार को गाजियाबाद में न्याय यात्रा निकाली गई थी। इसमें मेरठ के अधिवक्ता भी शामिल हुए थे। देर शाम यात्रा से लौटते समय काशी टोल प्लाजा पर टोल शुल्क को लेकर विवाद हो गया।



मेरठ बार एसोसिएशन के अध्यक्ष अनुज शर्मा और महामंत्री परवेज आलम ने यात्रा में शामिल अधिवक्ताओं के वाहनों को टोल मुक्त करने का अनुरोध किया था। आरोप है कि इस पर टोल प्रबंधक और कर्मचारियों ने उनके साथ अभद्रता और धक्का-मुक्की की। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद अधिवक्ताओं में नाराजगी बढ़ गई।



