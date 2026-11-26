उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले सपा-कांग्रेस गठबंधन में सीटों के बंटवारे को लेकर बयानबाजी तेज हो गई है। सहारनपुर में सपा नेता और सांसद इमरान मसूद के दामाद शायान मसूद ने बिना नाम लिए उन पर कटाक्ष किया है। सोशल मीडिया पर जारी बयान में शायान ने कहा कि गठबंधन में सीटों की संख्या से ज्यादा महत्वपूर्ण भाजपा को हराना और देश के संविधान को बचाना है। उन्होंने टिकट घोषित होने के बाद नाराजगी जताने और ऐसे बयान देने पर भी सवाल उठाए, जिनसे गठबंधन कमजोर हो सकता है।

शायान मसूद ने अपने बयान में कहा कि गठबंधन में सभी दलों की प्राथमिकता भाजपा को हराने और देश के संविधान को बचाने पर केंद्रित होनी चाहिए। सीटों की संख्या को मुद्दा बनाने के बजाय साझा लक्ष्य पर ध्यान देना जरूरी है। उन्होंने कहा कि यदि वास्तव में लड़ाई भाजपा से है तो सभी दलों को गठबंधन का साथ देना चाहिए।

मौजूदा विधायकों को टिकट मिलने का दिया तर्क

सपा नेता ने कहा कि समाजवादी पार्टी ने अपने मौजूदा विधायकों को टिकट दिया है। यह समझने वाली बात है कि मौजूदा विधायकों को दोबारा चुनाव लड़ने का मौका मिलना ही था। उन्होंने कहा कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव भी स्पष्ट कर चुके हैं कि गठबंधन में मुद्दा सीटों की संख्या नहीं, बल्कि जीत है।



बोले- गठबंधन में दरार पैदा करने वाले बयान न दें

शायान मसूद ने टिकट घोषित होने के बाद परेशानी जताने पर भी सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि यदि सभी दल भाजपा के खिलाफ लड़ाई को प्राथमिकता दे रहे हैं तो उन्हें गठबंधन के साथ खड़ा होना चाहिए। ऐसे बयान नहीं देने चाहिए, जिनसे गठबंधन कमजोर हो या उसमें दरार पैदा हो। उनका यह बयान ऐसे समय आया है, जब कांग्रेस सांसद इमरान मसूद सीटों के बंटवारे और कांग्रेस की राजनीतिक हिस्सेदारी को लेकर अपनी बात रख चुके हैं।

