बागपत में कोकब हमीद परिवार का रहा राजनीतिक प्रभाव

बागपत विधानसभा सीट पर पूर्व मंत्री दिवंगत कोकब हमीद का लंबे समय तक राजनीतिक प्रभाव रहा। वह वर्ष 1985 में पहली बार कांग्रेस के टिकट पर विधायक चुने गए। 1993 में उन्होंने कांग्रेस के टिकट पर फिर जीत हासिल की। इसके बाद 1996 में भारतीय किसान कामगार पार्टी और 2002 तथा 2007 में रालोद के टिकट पर विधायक बने। वर्ष 2012 में उन्हें चुनाव में हार का सामना करना पड़ा।



इसके बाद 2017 में उनके बेटे अहमद हमीद ने बसपा के टिकट पर बागपत से विधानसभा चुनाव लड़ा, लेकिन जीत नहीं सके। वर्ष 2022 में अहमद हमीद ने रालोद के टिकट पर चुनाव लड़ा, लेकिन उन्हें फिर हार का सामना करना पड़ा। अब जयंत सिंह के मुस्लिम नेताओं को टिकट देने के बयान के बाद बागपत में भी रालोद के संभावित मुस्लिम उम्मीदवार को लेकर चर्चा बढ़ गई है। इस सीट से भाजपा के योगेश धामा लगातार दो बार विधायक चुने जा चुके हैं। ऐसे में रालोद की रणनीति पर भाजपा की नजर भी रहेगी।