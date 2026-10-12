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Meerut: मनसा देवी मंदिर में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़, सुबह से दर्शन को पहुंचे भक्त; जयकारों से गूंजा मंदिर परिसर

Dimple Sirohi

Updated Mon, 12 Oct 2026 05:04 PM IST Updated Mon, 12 Oct 2026 05:04 PM IST







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मेरठ के जागृति विहार स्थित प्राचीन मनसा देवी मंदिर में शारदीय नवरात्रि के दौरान श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। सुबह से ही भक्त माता के दर्शन के लिए पहुंचते रहे। मंदिर परिसर माता के जयकारों से गूंजता रहा। श्रद्धालुओं ने पूजा-अर्चना कर सुख-समृद्धि की कामना की। ... और पढ़ें

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