Meerut: रामलीला ग्राउंड में रावण पुतला दहन देखने पहुंची भीड़, लगा रहा जाम

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मेरठ। दिल्ली रोड स्थित रामलीला ग्राउंड में रावण पुतला दहन देखने के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। दशहरा मेले के उत्साह के चलते दिल्ली रोड पर लंबा जाम लग गया। वाहन रेंगते नजर आए, पुलिस ने ट्रैफिक संभालने में कड़ी मशक्कत की। आतिशबाजी और जय श्रीराम के नारों से माहौल भक्तिमय हो गया।

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