मेरठ का मौसम: दशहरे पर दिनभर गर्म रहेगा मौसम, रात में रावण दहन के समय होगी ठंडक, गिरेगा पारा
अमर उजाला नेटवर्क, मेरठ Published by: Mohd Mustakim Updated Tue, 20 Oct 2026 10:48 AM IST
सार
आज दिन में मौसम शुष्क रहने के चलते तापमान में कोई बदलाव दिखाई नहीं देगा। आगामी एक सप्ताह में मेरठ समेत आसपास के जिलों में वायु गुणवत्ता और खराब होने की आशंका है। सांस के मरीजों को सतर्क रहने की आवश्यकता है।
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विस्तार
मेरठ और आसपास के जिलों में मौसम का मिजाज धीरे-धीरे बदल रहा है। रात के तापमान में लगातार गिरावट आने से ठंडक का अहसास बढ़ने लगा है, जबकि दिन में तेज धूप के कारण गर्मी का असर बरकरार है। दशहरे पर भी मौसम साफ है और दिनभर धूप निकलने से लोगों को गर्मी का सामना करना पड़ेगा। फिलहाल मौसम शुष्क रहने की संभावना है। ऐसे में दिन के तापमान में फिलहाल ज्यादा बदलाव के आसार नहीं हैं, जबकि रात के तापमान में गिरावट का सिलसिला जारी रह सकता है।
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प्रदूषण का स्तर बढ़ने की आशंका
मौसम में बदलाव के साथ ही प्रदूषण का स्तर भी धीरे-धीरे बढ़ने लगा है। मौसम शुष्क रहने और बारिश नहीं होने के कारण वातावरण में धूल और प्रदूषक कणों का जमाव बढ़ सकता है। आगामी एक सप्ताह में मेरठ समेत आसपास के जिलों में वायु गुणवत्ता और खराब होने की आशंका है। ऐसे में सुबह और शाम के समय प्रदूषण का असर अधिक महसूस हो सकता है। खासकर सांस संबंधी परेशानी से जूझ रहे लोगों, बुजुर्गों और बच्चों को सावधानी बरतने की जरूरत है।
मौसम में बदलाव के साथ ही प्रदूषण का स्तर भी धीरे-धीरे बढ़ने लगा है। मौसम शुष्क रहने और बारिश नहीं होने के कारण वातावरण में धूल और प्रदूषक कणों का जमाव बढ़ सकता है। आगामी एक सप्ताह में मेरठ समेत आसपास के जिलों में वायु गुणवत्ता और खराब होने की आशंका है। ऐसे में सुबह और शाम के समय प्रदूषण का असर अधिक महसूस हो सकता है। खासकर सांस संबंधी परेशानी से जूझ रहे लोगों, बुजुर्गों और बच्चों को सावधानी बरतने की जरूरत है।
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मिला-जुला मौसम जारी रहने की संभावना
फिलहाल दिन और रात के तापमान में अंतर बढ़ रहा है। दिन में धूप के कारण गर्मी महसूस हो रही है, जबकि रात में तापमान कम होने से मौसम अपेक्षाकृत ठंडा हो रहा है। आने वाले दिनों में भी मौसम का यही मिला-जुला मिजाज बने रहने की संभावना है।
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