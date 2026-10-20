मेरठ: आज 36 स्थानों पर होगा रावण दहन, यहां बनाया गया है सबसे ऊंचा पुतला; एक हजार पुलिसकर्मी तैनात

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जिले में विजयदशमी पर्व को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। पुलिस प्रशासन के अनुसार, इस बार मेरठ जिले में कुल 36 स्थानों पर रामलीला मंचन और रावण दहन के कार्यक्रम आयोजित होंगे। डीआईजी कलानिधि नैथानी ने कानून-व्यवस्था बनाए रखने के सख्त निर्देश दिए हैं। उन्होंने रामलीला स्थलों, जुलूस मार्गों और रावण दहन स्थलों पर किसी भी नई परंपरा की अनुमति न देने व असामाजिक तत्वों के खिलाफ कड़ी निरोधात्मक कार्रवाई करने को कहा है।

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पर्व के मद्देनजर करीब एक हजार पुलिसकर्मियों की ड्यूटी लगाई गई है और जिले में 36 संवेदनशील स्थान चिह्नित किए गए हैं। जाम से निपटने के लिए मुख्य चौराहों पर देर रात से ही यातायात पुलिस तैनात है। इसके अलावा 10 क्विक रिस्पांस टीम (क्यूआरटी) गठित की गई हैं।

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संवेदनशील और मिश्रित आबादी वाले क्षेत्रों में ड्रोन व सीसीटीवी कैमरों से निगरानी होगी और रावण दहन के दौरान फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मुस्तैद रहेंगी। मिशन शक्ति के तहत एंटी रोमियो टीमें मेलों और बाजारों में चेकिंग करेंगी। डीआईजी ने चेतावनी दी है कि सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाने या माहौल खराब करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी।



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120 फीट ऊंचे रावण को मारेंगे श्रीराम...लेजर शो में तांडव करेंगे भोलेनाथ

शहर की रामलीलाओं में इस बार का दशहरा उत्सव काफी अलग और रोमांचक होने वाला है। इस बार शहर, छावनी सहित अन्य रामलीलाओं में रावण के पुतलों का कद पिछले वर्षों के मुकाबले बढ़ा दिया गया है। इस बार 110 से 120 फीट तक के पुतले जलाए जाएंगे। दिल्ली रोड स्थित मैदान में सबसे ऊंचे पुतले का दहन कराया जाएगा।



छावनी रामलीला में लेजर शो सबसे आकर्षक होगा। इसमें श्रीराम के प्रसंगों की प्रस्तुति के साथ ही पहली बार भगवान शिव भी तांडव नृत्य करते नजर आएंगे। स्पेशल लाइट, साउंड और लेजर तकनीक के साथ यह शो दर्शकों के लिए सबसे खास होगा। महिलाओं और बच्चों के साथ अन्य बच्चे यहां आकर नया रोमांच महसूस करेंगे। इसके साथ ही सूरजकुंड, रजबन सहित अन्य रामलीलाओं में भी दशहरे पर 100 फीट से अधिक ऊंचे पुतलों को जलाया जाएगा। पिछले साल 90 से 110 फीट तक के पुतले जलाए गए थे।

