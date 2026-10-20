यूपी: मेरठ में दो कारों की टक्कर, तीन की मौत, तीन बच्चे गंभीर रूप से घायल; ड्र्राइवर का हाथ कटकर अलग
Meerut News: खरखौदा बाईपास पास दो कारों की टक्कर में भावनपुर थानाक्षेत्र के जेई गांव निवासी साहब, मोबीन और इशरत की मौत हो गई। तीन घायलों को गंभीर हालत में अस्पताल ले जाया गया है। परिजनों का रोकर बुरा हाल है।
विस्तार
मेरठ-बुलंदशहर राष्ट्रीय राजमार्ग पर खरखौदा बाईपास पर मंगलवार को तेज रफ्तार स्विफ्ट डिजायर कार अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकराने के बाद सड़क की दूसरी तरफ पहुंच गई और सामने से आ रही इको कार से भिड़ गई। भीषण टक्कर में दोनों कारें सड़क पर पलट गईं। हादसे में इको कार सवार साहब (31), मोबीन (62) और इशरत (34) की मौत हो गई, जबकि इशरत के पांच और तीन वर्षीय बच्चे तथा उसका देवर घायल हो गए। स्विफ्ट डिजायर का चालक भी गंभीर रूप से घायल है। बताया गया कि चालक का हाथ कटकर अलग हाे गया।
मेरठ-बुलंदशहर राष्ट्रीय राजमार्ग पर खरखौदा बाईपास पर मंगलवार को दोनों कारों के बीच हुई जोरदार भिड़ंत के बाद चीख-पुकार मच गई। घटनाक्रम के अनुसार, स्विफ्ट डिजायर कार पहले अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकराई। इसके बाद कार सड़क की दूसरी ओर पहुंचकर इको कार से जा भिड़ी। टक्कर इतनी भीषण थी कि दोनों वाहन पलटकर सड़क पर जा गिरे। हादसे के बाद हाईवे पर अफरातफरी मच गई और मौके पर लोगों की भीड़ जुट गई।
मोबीन के परिजनों के अनुसार, उनके भतीजे जीशान पुत्र मुस्तफा की शादी करीब एक वर्ष पहले हापुड़ जिले के गांव कलौदा में हुई थी। मंगलवार को परिवार के लोग शादी के एक वर्ष बाद जीशान की पत्नी को लेने के लिए जा रहे थे। परिवार को उम्मीद थी कि बहू को घर लाने के बाद घर में खुशियां लौटेंगी और सभी लोग साथ समय बिताएंगे, लेकिन रास्ते में हुए हादसे ने परिवार की खुशियां छीन लीं।
भीषण दुर्घटना के बाद राष्ट्रीय राजमार्ग पर कुछ समय के लिए अफरातफरी का माहौल बन गया। दोनों कारों के पलटने से घटनास्थल पर लोगों की भीड़ जुट गई। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और राहत कार्य शुरू कराया। घायलों को तत्काल अस्पताल भिजवाया गया। इसके बाद सड़क पर पलटे दोनों वाहनों को हटवाकर यातायात सुचारु कराने की कार्रवाई की गई। पुलिस ने दुर्घटनाग्रस्त वाहनों को कब्जे में लेकर शव पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी पहुंचाए। हादसे की खबर मिलने के बाद मृतकों के परिवारों में शोक छा गया।
ये भी देखें...
यूपी: बागपत में दो बहनों को ट्रक ने कुचला, मौके पर मौत; भंडारे का प्रसाद खाकर लौट रही थीं नबिया और अलीना