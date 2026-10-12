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Meerut: धान की फसल पर बीपीएच कीट का हमला, चार एकड़ फसल जमीन पर गिरी
मेरठ। हस्तिनापुर क्षेत्र में इन दिनों धान की फसल पर बीपीएच (ब्राउन प्लांट हॉपर) कीट का प्रकोप देखने को मिल रहा है। इस कीट के कारण किसानों की फसल को नुकसान पहुंच रहा है। कीट पौधों का रस चूसकर तने को कमजोर कर देता है, जिससे फसल जमीन पर गिरने लगती है। इससे धान की पैदावार प्रभावित होने की आशंका है। कृषि विशेषज्ञों ने किसानों को समय रहते फसल की निगरानी करने और कीट से बचाव के उपाय अपनाने की सलाह दी है।
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