मेरठ के लावड़ में सोमवार को दर्दनाक सड़क हादसे में बाइक सवार महिला और उसके आठ दिन के नवजात बच्चे की मौत हो गई। हादसा सब्जी मंडी स्थित काली माता मंदिर के सामने हुआ। महिला अपने पति के साथ बच्चे को पीलिया की दवा दिलाकर घर लौट रही थी। इसी दौरान इंडेन गैस सिलेंडरों से भरे ट्रक ने उन्हें कुचल दिया। हादसे के बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने जाम लगा दिया। इस दौरान एंबुलेंस में तोड़फोड़ की भी सूचना है।

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