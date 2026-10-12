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मेरठ में दर्दनाक हादसा: लावड़ में ट्रक ने बाइक सवार मां-बच्चे को कुचला, आठ दिन के नवजात समेत दो की मौत

Mon, 12 Oct 2026 05:10 PM IST
Dimple Sirohi न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मेरठ
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मेरठ Published by: Dimple Sirohi Updated Mon, 12 Oct 2026 05:10 PM IST
सार

मेरठ के लावड़ में गैस सिलेंडरों से भरे ट्रक की चपेट में आने से महिला और आठ दिन के नवजात की मौत हो गई। बच्चे को पीलिया की दवा दिलाकर महिला पति के साथ घर लौट रही थी। हादसे के बाद ग्रामीणों ने जाम लगाया। ट्रक पकड़ा गया, जबकि चालक फरार हो गया।

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Meerut Accident: Truck Runs Over Woman and 8-Day-Old Baby in Lawar, Both Die
हादसे के बाद जमा लोग - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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मेरठ के लावड़ में सोमवार को दर्दनाक सड़क हादसे में बाइक सवार महिला और उसके आठ दिन के नवजात बच्चे की मौत हो गई। हादसा सब्जी मंडी स्थित काली माता मंदिर के सामने हुआ। महिला अपने पति के साथ बच्चे को पीलिया की दवा दिलाकर घर लौट रही थी। इसी दौरान इंडेन गैस सिलेंडरों से भरे ट्रक ने उन्हें कुचल दिया। हादसे के बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने जाम लगा दिया। इस दौरान एंबुलेंस में तोड़फोड़ की भी सूचना है।

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दवा दिलाकर घर लौट रहा था परिवार
जानकारी के अनुसार, महिला अपने पति के साथ बाइक पर सवार होकर आठ दिन के नवजात को पीलिया की दवा दिलाने गई थी। दवा दिलाने के बाद परिवार घर लौट रहा था। बताया गया कि परिवार महल गांव का रहने वाला था। लावड़ में सब्जी मंडी स्थित काली माता मंदिर के सामने ट्रक की चपेट में आने से महिला और उसके नवजात बच्चे की मौत हो गई।
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गैस सिलेंडरों से भरा था ट्रक
हादसे में शामिल ट्रक इंडेन गैस सिलेंडरों से भरा हुआ था। दुर्घटना के बाद ट्रक को पकड़ लिया गया, जबकि चालक मौके से फरार हो गया। हादसे के कारणों और घटनाक्रम की विस्तृत जानकारी अभी सामने नहीं आई है।

ग्रामीणों ने लगाया जाम, एंबुलेंस में तोड़फोड़
मां और नवजात की मौत से आक्रोशित ग्रामीणों ने घटनास्थल पर जाम लगा दिया। इस दौरान एंबुलेंस में तोड़फोड़ किए जाने की भी जानकारी सामने आई है। घटना के बाद मौके पर तनाव की स्थिति बनी। जाम और तोड़फोड़ को लेकर प्रशासन की कार्रवाई की विस्तृत जानकारी की पुष्टि अभी नहीं हुई है।

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