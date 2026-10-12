फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Meerut News ›   Meerut: Three-month-old baby, who had accompanied his mother to his maternal uncle's wedding, dies

मेरठ: मामा की शादी में मां के साथ आए तीन माह के बच्चे की मौत, पिता पर हत्या का आरोप, हिरासत में लिया

Mon, 12 Oct 2026 09:24 PM IST
Mohd Mustakim अमर उजाला नेटवर्क, मेरठ
अमर उजाला नेटवर्क, मेरठ Published by: Mohd Mustakim Updated Mon, 12 Oct 2026 09:24 PM IST
सार

सिवालखास निवासी भाई चांद के निकाह में शामिल होने के लिए मुजफ्फरनगर से बहन सीमा अपने पति आसू मोहम्मद व बच्चे स्यान के साथ आई थी। यहीं पर संदिग्ध हालात में बच्चे की मौत हो गई। पुलिस मामले की जांच कर रही है। 

विज्ञापन
Meerut: Three-month-old baby, who had accompanied his mother to his maternal uncle's wedding, dies
बच्चे की मौत होने पर एकत्र हुए लोग। - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

कस्बा सिवालखास में सोमवार को तीन माह के मासूम बच्चे की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। घटना के बाद परिवार में कोहराम मच गया। मृत बच्चे की मां और उसके परिजनों ने शिशु के पिता पर साजिश के तहत हत्या करने का गंभीर आरोप लगाया है। पुलिस ने शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी भेज दिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है।
विज्ञापन

 
Trending Videos

कस्बा सिवाल खास निवासी निजामुद्दीन की पुत्री सीमा का निकाह डेढ़ वर्ष पूर्व कांधला (जिला मुजफ्फरनगर) निवासी मोहम्मद आसू के साथ हुआ था। गत शनिवार को सीमा के भाई चांद का निकाह था, जिसकी बरात बड़ौत गई हुई थी। इस शादी समारोह में शामिल होने के लिए सीमा अपने पति मोहम्मद आसू और तीन माह के दुधमुंहे बेटे मोहम्मद स्यान के साथ सिवाल खास आई हुई थी। 
 
विज्ञापन
विज्ञापन

परिवार में शादी की वजह से काफी चहल-पहल और खुशी का माहौल था। परिजनों ने बताया कि रविवार रात किसी बात को लेकर मोहम्मद आसू अपनी पत्नी सीमा पर तत्काल कांधला अपने घर लौटने का दबाव बनाने लगा। सीमा ने घर पर मेहमान होने और रात का हवाला देते हुए जाने से इंकार कर दिया। इसी बात को लेकर देर रात पति-पत्नी के बीच कहासुनी और विवाद हुआ था। 
 
विज्ञापन

परिजनों के अनुसार, सोमवार तड़के करीब तीन बजे दूध पीने के बाद मासूम मोहम्मद स्यान सो गया था। इसके बाद सुबह करीब 10 बजे जब परिजनों ने बच्चे को उठाने का प्रयास किया, तो वह किसी भी तरह की प्रतिक्रिया नहीं दे रहा था। चिंता होने पर मां सीमा ने जब बच्चे को गोद में उठाकर देखा, तो उसकी सांसें रुकी हुई थीं। यह देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। 
 

बताया गया कि घटना के सामने आते ही आरोपी पिता मोहम्मद आसू घर से गायब हो गया। परिजन बच्चे को लेकर मेरठ के एक अस्पताल पहुंचे, जहां चिकित्सकों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। सूचना मिलते ही जानी थाना पुलिस मौके पर पहुंची। सीमा के परिजनों ने पिता पर ही हत्या करने का आरोप लगाया है। 
सीओ सरधना आशुतोष कुमार ने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही बच्चे की मौत के कारणों का खुलासा हो सकेगा। पुलिस ने आरोपी पिता को हिरासत में ले लिया है, उससे पूछताछ की जा रही है। 
 
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed