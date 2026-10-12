मेरठ: मामा की शादी में मां के साथ आए तीन माह के बच्चे की मौत, पिता पर हत्या का आरोप, हिरासत में लिया

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कस्बा सिवालखास में सोमवार को तीन माह के मासूम बच्चे की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। घटना के बाद परिवार में कोहराम मच गया। मृत बच्चे की मां और उसके परिजनों ने शिशु के पिता पर साजिश के तहत हत्या करने का गंभीर आरोप लगाया है। पुलिस ने शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी भेज दिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है।

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कस्बा सिवाल खास निवासी निजामुद्दीन की पुत्री सीमा का निकाह डेढ़ वर्ष पूर्व कांधला (जिला मुजफ्फरनगर) निवासी मोहम्मद आसू के साथ हुआ था। गत शनिवार को सीमा के भाई चांद का निकाह था, जिसकी बरात बड़ौत गई हुई थी। इस शादी समारोह में शामिल होने के लिए सीमा अपने पति मोहम्मद आसू और तीन माह के दुधमुंहे बेटे मोहम्मद स्यान के साथ सिवाल खास आई हुई थी।



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परिवार में शादी की वजह से काफी चहल-पहल और खुशी का माहौल था। परिजनों ने बताया कि रविवार रात किसी बात को लेकर मोहम्मद आसू अपनी पत्नी सीमा पर तत्काल कांधला अपने घर लौटने का दबाव बनाने लगा। सीमा ने घर पर मेहमान होने और रात का हवाला देते हुए जाने से इंकार कर दिया। इसी बात को लेकर देर रात पति-पत्नी के बीच कहासुनी और विवाद हुआ था।



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परिजनों के अनुसार, सोमवार तड़के करीब तीन बजे दूध पीने के बाद मासूम मोहम्मद स्यान सो गया था। इसके बाद सुबह करीब 10 बजे जब परिजनों ने बच्चे को उठाने का प्रयास किया, तो वह किसी भी तरह की प्रतिक्रिया नहीं दे रहा था। चिंता होने पर मां सीमा ने जब बच्चे को गोद में उठाकर देखा, तो उसकी सांसें रुकी हुई थीं। यह देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई।

