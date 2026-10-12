मेरठ: चार श्रद्धालुओं की मौत पर फूटा गुस्सा, मुआवजे के लिए कांवड़ पटरी जाम; एनएच-58 पर भी आंदोलन की चेतावनी

किसी ने मजदूरी तो किसी ने नौकरी से संभाला था परिवार

मृतकों में करीब 45 वर्षीय पंकज मजदूरी करके परिवार का पालन-पोषण करते थे। 26 वर्षीय अमन कैपरी फाइनेंस कंपनी में नौकरी करता था। 24 वर्षीय सागर सहारनपुर की एक कंपनी में कार्यरत था, जबकि करीब 55 वर्षीय बिल्लू उर्फ रमेश खेतीबाड़ी करके परिवार चलाते थे।



मुआवजे की मांग पर आंदोलन तेज करने की चेतावनी

हादसे के बाद से गांव में मातम पसरा है। अब आर्थिक सहायता की मांग को लेकर ग्रामीणों ने आंदोलन का रास्ता अपनाया है। उनका कहना है कि पीड़ित परिवारों को उचित मुआवजा दिलाने के लिए प्रशासन को जल्द निर्णय लेना चाहिए। ग्रामीणों ने चेतावनी दी कि अधिकारियों की ओर से ठोस आश्वासन नहीं मिलने पर आंदोलन तेज किया जाएगा और जरूरत पड़ने पर एनएच-58 पर भी जाम लगाया जाएगा।