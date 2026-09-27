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Hindi News ›   Video ›   Uttar Pradesh ›   Meerut News ›   A grand tableau of Ganpati Bappa was taken out, and artists performed a dance.

Meerut: गणपति बप्पा की भव्य झांकी निकाली, कलाकारों ने किया नृत्य

Sun, 27 Sep 2026 11:46 PM IST
Pratyush Sharma
Pratyush Sharma Pratyush Sharma
Updated Sun, 27 Sep 2026 11:46 PM IST
A grand tableau of Ganpati Bappa was taken out, and artists performed a dance.
मेरठ। हस्तिनापुर में गणेश चतुर्थी महोत्सव के समापन पर रविवार को भारतीय पांडव सेना के तत्वाधान में कस्बे में गणपति बप्पा की भव्य झांकी निकाली गई। झांकी में भगवान गणेश की आकर्षक प्रतिमा के साथ विभिन्न धार्मिक एवं सांस्कृतिक झांकियां शामिल रहीं। कलाकारों ने नृत्य और सांस्कृतिक प्रस्तुतियां देकर श्रद्धालुओं का मन मोह लिया। शोभायात्रा में श्रद्धालु गणपति बप्पा के जयकारे लगाते हुए चल रहे थे। मार्ग में जगह-जगह लोगों ने पुष्पवर्षा कर शोभायात्रा का स्वागत किया।
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