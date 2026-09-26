बदला मौसम का मिजाज: वेस्ट यूपी में रिमझिम बरसात ने दी गर्मी से राहत, तापमान में गिरावट; दो दिन बारिश के आसार

दो दिन गरज-चमक के साथ बारिश के आसार

सरदार वल्लभभाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के मौसम वैज्ञानिक डॉ. यूपी शाही के अनुसार, शनिवार और रविवार को पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बादल छाए रहने के साथ गरज-चमक और मध्यम बारिश की संभावना है। इस दौरान तेज हवा भी चल सकती है।

दिन के तापमान में आएगी गिरावट

बारिश और बादलों के कारण दिन के तापमान में गिरावट आने की संभावना है। पिछले कई दिनों से मेरठ में दिन का तापमान 35 डिग्री सेल्सियस के आसपास या इससे ऊपर बना हुआ था। बारिश के बाद तापमान कम होने से लोगों को दिन की गर्मी से राहत मिलने की उम्मीद है।



रविवार को भी बारिश के कारण मौसम अपेक्षाकृत ठंडा रह सकता है।सोमवार से मौसम में धीरे-धीरे सुधार होने की संभावना है। इसके बाद तापमान में फिर बढ़ोतरी हो सकती है।