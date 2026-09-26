रोहन राठी हत्याकांड: पुलिस की थ्योरी पर परिवार को भरोसा नहीं, तीन दिन का अल्टीमेटम; जानिए अब तक क्या हुआ

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भाकियू के जिला सचिव हरैंटी के प्रशासक-प्रधान विवेक राठी के बेटे रोहन राठी की हत्या के खुलासे में बताई गई वजह से परिवार संतुष्ट नहीं है। शोक सभा में जुटे लोगों ने गम और गुस्सा जाहिर किया। सीबीआई जांच की मांग रखी। पुलिस को तीन दिन का समय देकर एसएसपी कार्यालय के घेराव की चेतावनी दी गई। उधर, एसएसपी संजय वर्मा ने स्पष्ट किया कि तीन बिंदुओं पर जांच चल रही है। एसआईटी गठित की गई। विज्ञापन



शनिवार को मुजफ्फरनगर के हरैंटी में हुई शोक सभा में सैकड़ों लोग जुटे। पुलिस के खुलासे को खानापूर्ति बताया गया। यह भी कहा कि सड़क पर खड़े व्यक्ति को कोई बेवजह टक्कर नहीं मार सकता। पुलिस को हर पहलू स्पष्ट करना चाहिए। कैबिनेट मंत्री अनिल कुमार, सपा सांसद हरेंद्र मलिक, राठी खाप के चौधरी कृष्ण देव राठी, पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉ. संजीव बालियान, बघरा आश्रम के संचालक यशवीर महाराज, भाकियू जिलाध्यक्ष नवीन राठी और रालोद जिलाध्यक्ष संजय राठी शामिल हुए। विज्ञापन

लोगों ने कहा कि खुलासे में जो वजह दिखाई गई है, वह बेहद उलझी हुई है। मामले की सीबीआई जांच की मांग रखी गई। तय किया गया कि लोक निर्माण विभाग के गेस्ट हाउस में परिवार, जनप्रतिनिधि और पुलिस के बीच बातचीत होगी।

भाकियू जिलाध्यक्ष नवीन राठी ने कहा कि परिजनों का कहना है कि असली आरोपी पुलिस की पकड़ से बाहर है। पुलिस परिजनों को संतुष्ट करें, इसके बाद हमने तीन दिन का समय देकर पुलिस से कहा है कि भाकियू एसएसपी कार्यालय का घेराव करेगी। न्याय न मिलने तक धरना दिया जाएगा। भाकियू जिलाध्यक्ष नवीन राठी ने कहा कि परिजनों का कहना है कि असली आरोपी पुलिस की पकड़ से बाहर है। पुलिस परिजनों को संतुष्ट करें, इसके बाद हमने तीन दिन का समय देकर पुलिस से कहा है कि भाकियू एसएसपी कार्यालय का घेराव करेगी। न्याय न मिलने तक धरना दिया जाएगा।

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गेस्ट हाउस में उछला सवाल, तीन बिंदुओं पर जांच

हरैंटी में शोक सभा के बाद कैबिनेट मंत्री अनिल कुमार, सपा सांसद हरेंद्र मलिक, भाकियू जिलाध्यक्ष नवीन राठी, सपा नेता राकेश शर्मा समेत अन्य जनप्रतिनिधि मेरठ रोड स्थित लोक निर्माण विभाग के गेस्ट हाउस में पहुंचे। रोहन के पिता विवेक राठी समेत अन्य ग्रामीणों ने एसएसपी संजय वर्मा और एसपी सिटी अमृत जैन के सामने सवाल रखे। एसएसपी ने कहा कि मामले की जांच अभी बंद नहीं हुई है। मामले में तीन बिंदुओं पर पुलिस जांच कर रही है। पुलिस के पास सीसीटीवी फुटेज है।

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पुलिस ने मांगा है समय- अनिल कुमार

कैबिनेट मंत्री अनिल कुमार ने कहा कि पुलिस ने दो आरोपियों को पकड़ा है। परिजनों का मानना है कि घटना में अन्य आरोपी शामिल रहे हैं। परिजनों के इस मामले में कई सवाल हैं। पुलिस ने कार्रवाई के लिए कुछ समय मांगा है।



अभी जांच कर रही पुलिस- मलिक

सपा सांसद हरेंद्र मलिक ने कहा कि पुलिस ने जो केस वर्कआउट किया है, परिवार को इस पर शंका थी। जांच चल रही है। विवेचना प्रभावित न हो इसलिए पुलिस सभी बात सार्वजनिक तौर पर नहीं बता सकती। इस पर सभी ने सहमति जताई है। पुलिस व परिजनों में समन्वय बना है।

परिवार की शंका को किया दूर- एसएसपी

एसएसपी संजय कुमार वर्मा ने कहा कि परिवार की शंका को दूर किया गया है। खुलासे से संबंधित सुबूत भी दिखाए हैं। एसआईटी गठित की गई है। पुलिस की जांच चल रही है।