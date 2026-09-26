रोहन राठी हत्याकांड: पुलिस की थ्योरी पर परिवार को भरोसा नहीं, तीन दिन का अल्टीमेटम; जानिए अब तक क्या हुआ
रोहन राठी हत्याकांड के पुलिस खुलासे से परिजन और ग्रामीण संतुष्ट नहीं हैं। हरैंटी में शोकसभा के दौरान सीबीआई जांच की मांग उठी। वहीं भाकियू ने तीन दिन में संतोषजनक कार्रवाई न होने पर एसएसपी कार्यालय के घेराव की चेतावनी दी।
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भाकियू के जिला सचिव हरैंटी के प्रशासक-प्रधान विवेक राठी के बेटे रोहन राठी की हत्या के खुलासे में बताई गई वजह से परिवार संतुष्ट नहीं है। शोक सभा में जुटे लोगों ने गम और गुस्सा जाहिर किया। सीबीआई जांच की मांग रखी। पुलिस को तीन दिन का समय देकर एसएसपी कार्यालय के घेराव की चेतावनी दी गई। उधर, एसएसपी संजय वर्मा ने स्पष्ट किया कि तीन बिंदुओं पर जांच चल रही है। एसआईटी गठित की गई।
शनिवार को मुजफ्फरनगर के हरैंटी में हुई शोक सभा में सैकड़ों लोग जुटे। पुलिस के खुलासे को खानापूर्ति बताया गया। यह भी कहा कि सड़क पर खड़े व्यक्ति को कोई बेवजह टक्कर नहीं मार सकता। पुलिस को हर पहलू स्पष्ट करना चाहिए। कैबिनेट मंत्री अनिल कुमार, सपा सांसद हरेंद्र मलिक, राठी खाप के चौधरी कृष्ण देव राठी, पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉ. संजीव बालियान, बघरा आश्रम के संचालक यशवीर महाराज, भाकियू जिलाध्यक्ष नवीन राठी और रालोद जिलाध्यक्ष संजय राठी शामिल हुए।
लोगों ने कहा कि खुलासे में जो वजह दिखाई गई है, वह बेहद उलझी हुई है। मामले की सीबीआई जांच की मांग रखी गई। तय किया गया कि लोक निर्माण विभाग के गेस्ट हाउस में परिवार, जनप्रतिनिधि और पुलिस के बीच बातचीत होगी।
भाकियू जिलाध्यक्ष नवीन राठी ने कहा कि परिजनों का कहना है कि असली आरोपी पुलिस की पकड़ से बाहर है। पुलिस परिजनों को संतुष्ट करें, इसके बाद हमने तीन दिन का समय देकर पुलिस से कहा है कि भाकियू एसएसपी कार्यालय का घेराव करेगी। न्याय न मिलने तक धरना दिया जाएगा।
हरैंटी में शोक सभा के बाद कैबिनेट मंत्री अनिल कुमार, सपा सांसद हरेंद्र मलिक, भाकियू जिलाध्यक्ष नवीन राठी, सपा नेता राकेश शर्मा समेत अन्य जनप्रतिनिधि मेरठ रोड स्थित लोक निर्माण विभाग के गेस्ट हाउस में पहुंचे। रोहन के पिता विवेक राठी समेत अन्य ग्रामीणों ने एसएसपी संजय वर्मा और एसपी सिटी अमृत जैन के सामने सवाल रखे। एसएसपी ने कहा कि मामले की जांच अभी बंद नहीं हुई है। मामले में तीन बिंदुओं पर पुलिस जांच कर रही है। पुलिस के पास सीसीटीवी फुटेज है।
कैबिनेट मंत्री अनिल कुमार ने कहा कि पुलिस ने दो आरोपियों को पकड़ा है। परिजनों का मानना है कि घटना में अन्य आरोपी शामिल रहे हैं। परिजनों के इस मामले में कई सवाल हैं। पुलिस ने कार्रवाई के लिए कुछ समय मांगा है।
अभी जांच कर रही पुलिस- मलिक
सपा सांसद हरेंद्र मलिक ने कहा कि पुलिस ने जो केस वर्कआउट किया है, परिवार को इस पर शंका थी। जांच चल रही है। विवेचना प्रभावित न हो इसलिए पुलिस सभी बात सार्वजनिक तौर पर नहीं बता सकती। इस पर सभी ने सहमति जताई है। पुलिस व परिजनों में समन्वय बना है।
एसएसपी संजय कुमार वर्मा ने कहा कि परिवार की शंका को दूर किया गया है। खुलासे से संबंधित सुबूत भी दिखाए हैं। एसआईटी गठित की गई है। पुलिस की जांच चल रही है।
- पुरकाजी के हरैंटी गांव से एलएलबी प्रथम सेमेस्टर का छात्र रोहन राठी 23 सितंबर की शाम छह बजे एक दोस्त की बाइक लेकर भोपा थाना क्षेत्र के नन्हेड़ा में जन्मदिन की पार्टी में शामिल होने गया था। रात नौ बजे पिता ने कॉल की तो छात्र ने सुबह आने की बात कही। 24 सितंबर को सलेमपुर मार्ग पर रोहन का शव पड़ा मिला। मौत की वजह मुंह भींचने से दम घुटना आई।
- पुलिस पूछताछ में दोस्तों ने बताया कि देर रात रोहन के मोबाइल पर एक कॉल आई, जिसके बाद उसने नन्हेड़ा में रुकने से इन्कार कर दिया और बाइक लेकर अपने घर के लिए चल दिया। दोस्तों का यह ग्रुप भैंसा-बोगी दौड़ में शामिल होता रहा था।
- पुलिस ने 25 सितंबर को हरिद्वार के थाना लक्सर के गांव संगीपुर निवासी नाजिम और उसके साले सहारनपुर के थाना देवबंद के गांव जहीरपुर निवासी शावेज को भैंसानी पुल के पास मुठभेड़ में गिरफ्तार कर रोहन की हत्या का खुलासा कर दिया। नाजिम मंगलौर की मस्जिद में इमाम है।
- पुलिस ने बताया कि नाजिम का ससुर जिला अस्पताल में भर्ती है। बुधवार रात वह कार में सवार होकर सलेमपुर मार्ग से जहीरपुर अपने साले को लेने ससुराल जा रहा था। हरैंटी के पास रास्ते में बाइक लिए खड़े युवक को देखकर टक्कर मार दी। ससुराल पहुंचकर एक घंटे बाद अपने साले शावेज के साथ वापस लौटा। शावेज ने रोहन को पहचान लिया और इसके बाद मुंह भींचकर हत्या कर दी। बाइक, घड़ी और मोबाइल अपने साथ ले गए थे।