Mau News: एससीए ने वेदांत क्रिकेट क्लब को 33 रनों से हराया

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पहले बल्लेबाजी करते हुए एससीए की टीम 28.5 ओवर में 200 रनों के स्कोर पर सिमट गई। सलामी बल्लेबाज निखिल यादव ने ताबड़तोड़ अंदाज में 35 गेंदों पर 9 चौकों की मदद से 45 रनों की पारी खेली। इसके अलावा मध्यक्रम में अनन्या सिंह ने 20 रन, देवांश यादव ने मात्र 21 गेंदों में 5 चौके व 2 छक्के जड़कर तेजतर्रार 33 रन और अंश यादव ने नाबाद 24 रन बनाए।विपक्षी टीम की ओर से अतिरिक्त रनों के रूप में 57 रन जुड़े। वेदांत क्रिकेट क्लब की ओर से गेंदबाजी करते हुए आदित्य सिंह ने 39 रन देकर सर्वाधिक 3 विकेट चटकाए। वहीं, अमूल्यम सिंह, आर्यन प्रजापति, विवेक कुमार सिंह, उत्सव सिंह और अर्णव पांडेय को 1-1 सफलता मिली।201 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी वेदांत क्रिकेट क्लब की टीम 29.5 ओवर में 167 रनों पर ढेर हो गई। टीम के लिए सलामी बल्लेबाज विवेक कुमार सिंह ने आक्रामक रुख अपनाते हुए 39 गेंदों पर 6 चौके और 4 छक्कों की मदद से शानदार अर्धशतक (54 रन) जड़ा। उनके अलावा आर्यन प्रजापति ने 33 रन और आयुष गुप्ता ने 20 रन बनाए, लेकिन एससीए की कसी हुई गेंदबाजी के सामने अन्य बल्लेबाज टिक नहीं सके।एससीए की ओर से देवांश यादव और अंश यादव ने घातक गेंदबाजी का प्रदर्शन किया। देवांश ने 6 ओवर में 1 मेडन डालते हुए 23 रन देकर 4 महत्वपूर्ण विकेट झटके, जबकि अंश यादव ने 5.5 ओवर में 39 रन देकर 4 बल्लेबाजों को पवेलियन का रास्ता दिखाया। इनके अलावा अभिनव यादव और जेहान ने भी 1-1 विकेट हासिल किया। शानदार ऑलराउंड प्रदर्शन के लिए देवांश यादव को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया।