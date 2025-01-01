Mau News: राम जन्म होते ही लगे जय श्री राम के जयकारे, महिलाओं ने गाए मंगल गीत

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

भगवान राम के जन्म लेते ही पूरा पंडाल जयश्रीराम के जयकारे से गूंज उठा। साथ ही महिलाओं ने मंगल गीत गाया।भगवान श्रीराम के जन्म होते ही अयोध्या में खुशियां छा गईं और बधाई गीत गूंजने लगे। श्रद्धालुओं ने जय श्रीराम के जयकारे लगाए, जिससे पूरा मेला परिसर भक्तिमय हो गया। लीला के प्रारंभ में ऋषि-मुनियों और तपस्वियों पर असुरों के अत्याचार का मंचन किया गया।करुण क्रंदन सुन दर्शकों की आंखें नम हो गई। रावण अपने दरबार में बैठा होता है, तभी असुर एक घड़े में रक्त लेकर पहुंचते हैं, इसी दौरान आकाशवाणी होती है कि हे रावण! यही रक्त तुम्हारे वंश के विनाश का कारण बनेगा।यह सुनकर रावण घबरा जाता है और उस घड़े को जनकपुर में गड़वा देता है। कुछ समय बाद जनकपुर में अकाल पड़ जाता है। अकाल से मुक्ति पाने के लिए राजा जनक और रानी खेत में हल चलाते हैं। इसी दौरान हल एक घड़े से टकराकर रुक जाता है। घड़ा बाहर निकालने पर उसमें से कन्या के रूप में माता सीता प्रकट होती हैं।उधर, अयोध्या में राजा दशरथ अपने वृद्धावस्था में वंश को आगे बढ़ाने के लिए चिंतित रहते हैं। वह ऋषि-मुनियों की शरण में पहुंचते हैं। इसके बाद अयोध्या में भगवान श्रीराम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न का जन्म होता है। इसके बाद बधाई गीतों और जयकारों से पूरा वातावरण राममय हो उठा।