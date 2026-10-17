{"_id":"6ad388ccea4c0391230478c4","slug":"video-student-lahar-becomes-dios-for-day-in-mathura-2026-10-17","type":"video","status":"publish","title_hn":"VIDEO: एक दिन की डीआईओएस लहर का संदेश, बेटियों को तकनीकी व खेलकूद में आगे बढ़ाएं अभिभावक","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

मथुरा में किशोरी रमण कन्या इंटर कॉलेज की 12वीं कक्षा की छात्रा लहर को मिशन शक्ति अभियान के तहत एक दिन का जिला विद्यालय निरीक्षक (डीआईओएस) बनाया गया। यह पहल बालिकाओं में आत्मविश्वास जगाने और उन्हें प्रशासनिक कार्यप्रणाली से रूबरू कराने के उद्देश्य से की गई। लहर ने प्रशासनिक और सैन्य सेवाओं जैसे हालिया एनडीए परिणामों में बेटियों की बढ़ती भागीदारी का जिक्र करते हुए अभिभावकों से बालिकाओं को हर क्षेत्र में आगे बढ़ाने की अपील की। उन्होंने कहा कि शिक्षा का मकसद सिर्फ अंक लाना नहीं, बल्कि विद्यालयों में कंप्यूटर लैब, तकनीकी-वैज्ञानिक ज्ञान और खेलकूद सुविधाओं को मजबूत कर विद्यार्थियों को एक जिम्मेदार नागरिक बनाना होना चाहिए। इस दौरान डीआईओएस राघवेंद्र सिंह ने बताया कि इस अभियान का मुख्य ध्येय छात्राओं का सशक्तिकरण करना है।

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