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मथुरा: वृंदावन में पांचवीं मंजिल से कूदा किशोर, माैत से परिवार में मचा कोहराम: माैसी के घर उठाया आत्मघाती कदम

Sat, 17 Oct 2026 08:18 PM IST
Arun Parashar संवाद न्यूज एजेंसी, मथुरा
संवाद न्यूज एजेंसी, मथुरा Published by: Arun Parashar Updated Sat, 17 Oct 2026 08:18 PM IST
सार

वृंदावन में एक किशेार ने पांचवीं मंजिल से कूदकर जान दे दी। घटना से परिवार में कोहराम मच गया। पुलिस मामले की जांच में जुटी है।

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Teenager commits suicide by jumping from fifth floor in Vrindavan
death demo - फोटो : iStock

विस्तार
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मथुरा के वृंदावन थाना क्षेत्र स्थित हरे कृष्णा ऑर्चिड कॉलोनी में शनिवार को 16 वर्षीय किशोर ने पांचवीं मंजिल की छत से कूदकर आत्महत्या कर ली। घटना से कॉलोनी में हड़कंप मच गया। स्थानीय लोगों ने गंभीर रूप से घायल किशोर को तत्काल संयुक्त जिला चिकित्सालय पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया।
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मृतक की पहचान राज गौतम (16), पुत्र योगेश गौतम, निवासी 5/222 रिफाइनरी, थाना रिफाइनरी, मूल निवासी ग्राम जनूथर, थाना एवं जिला डीग (राजस्थान) के रूप में हुई है। मृतक के पिता योगेश गौतम सीआईएसएफ यूनिट आईओसी, मथुरा में चालक के पद पर तैनात बताए गए हैं।
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जानकारी के अनुसार, राज गौतम 17 अक्टूबर को अपनी मां और बहन के साथ अपने मौसा सौरभ गौतम (30वर्ष) पुत्र पप्पू गौतम, निवासी सुनरख, थाना जैत के घर आया था। कुछ समय बाद वह घर से घूमने की बात कहकर बाहर निकल गया। इसी दौरान हरे कृष्णा ऑर्चिड कॉलोनी की पांचवीं मंजिल की छत से कूदने की घटना सामने आई।
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घटना की सूचना पर स्थानीय पुलिस संयुक्त जिला चिकित्सालय पहुंची और शव के संबंध में आवश्यक विधिक कार्रवाई शुरू कर दी। पुलिस का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है।
 
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