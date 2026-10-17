मथुरा न्यूज: यमुना में नहाने उतरे वृद्ध, पैर फिसलते ही गहराई में चले गए; डूबने से हो गई मौत

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शनिवार को एक युवक देवराहा बाबा आश्रम के समीप यमुना नदी में नहाने गया था। इसी दौरान अचानक उसका पैर फिसल गया और वह गहरे पानी में चला गया। वृद्ध को डूबता देख मौके पर मौजूद नाविकों ने पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलते ही मांट पुलिस मौके पर पहुंच गई और गोताखोरों की मदद से युवक को नदी से बाहर निकलवाया।मांट थाना प्रभारी निरीक्षक उमेश कुमार ने बताया कि मृतक की पहचान राम अवध गुप्ता पुत्र रामदास गुप्ता निवासी औरिहर कला, जनपद गाजीपुर के रूप में हुई है। युवक के कपड़ों के पास से एक टिकट भी मिला है। वह मथुरा और आसपास के क्षेत्रों में घूमने के लिए आया था। पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेजकर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है।