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मथुरा में दर्दनाक हादसा: बाइक सवार दोस्तों को अज्ञात वाहन ने कुचला, दोनों की मौत; परिजनों में मचा कोहराम

Fri, 16 Oct 2026 03:42 PM IST
Dhirendra Singh संवाद न्यूज एजेंसी, मथुरा
संवाद न्यूज एजेंसी, मथुरा Published by: Dhirendra Singh Updated Fri, 16 Oct 2026 03:42 PM IST
सार

मथुरा-भरतपुर मार्ग पर कॉलेज के पास अज्ञात वाहन की टक्कर से बाइक सवार राजवीर सिंह (22) और रनवीर सिंह (32) की मौत हो गई। दोनों फरह क्षेत्र के चौकीपुरा गांव के निवासी थे और मथुरा से घर लौट रहे थे।

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Two Bikers Killed in Hit-and-Run Accident on Mathura-Bharatpur Road
थाना मगोर्रा - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी

विस्तार
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मथुरा से अपने घर लौट रहे दो बाइक सवार युवकों में अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी। जिससे दोनों बाइक सवार बुरी तरह से घायल हो गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलो को उपचार के लिए हॉस्पिटल के भर्ती कराया। जहां चिकित्सकों ने दोनों को मृत घोषित कर दिया। युवकों की मौत से परिवार में कोहराम मच गया। 
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थाना मगोर्रा क्षेत्र में मथुरा-भरतपुर मार्ग पर एक दर्दनाक सड़क हादसे में बाइक सवार दो युवकों की मौत हो गई। यह घटना तब हुई जब दोनों युवक मथुरा से अपने घर लौट रहे थे। एक अज्ञात वाहन ने तेज गति से आकर उनकी बाइक को टक्कर मार दी, जिससे दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए।
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सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को तत्काल उपचार के लिए अस्पताल ले जाया गया। हालांकि, चिकित्सकों ने दोनों को मृत घोषित कर दिया। इस दुखद घटना से युवकों के परिवारों में कोहराम मच गया है।
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जानकारी के अनुसार, थाना फरह के गांव चौकीपुरा निवासी राजवीर सिंह (22) और रनवीर सिंह (32) गुरुवार की देर रात करीब 8 बजे अपनी बाइक पर सवार होकर मथुरा से अपने घर लौट रहे थे। इसी दौरान मथुरा-भरतपुर मार्ग पर स्थित एक कॉलेज के समीप सामने से आ रहे तेज गति वाले अज्ञात वाहन ने उन्हें टक्कर मार दी। इस भीषण टक्कर में दोनों बाइक सवार बुरी तरह घायल हो गए।

हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों घायलों को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया। चिकित्सकों द्वारा मृत घोषित किए जाने के बाद पुलिस ने दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।


क्षेत्राधिकारी (सीओ) अनिल कुमार सिंह ने बताया कि अज्ञात वाहन की टक्कर से दो बाइक सवारों की मौत हो गई है। शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और मामले की जांच की जा रही है। इस घटना ने क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ा दी है।
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