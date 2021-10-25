Mathura News: सीने पर सटाकर फर्नीचर कारोबारी को मारी गोली

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पुलिस ने कारोबारी के भाई सुमित गौड़ के प्रार्थना-पत्र पर दो नामजद समेत तीन आरोपितों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली है। हाईवे थाना क्षेत्र के संतूरा निवासी अजय गौड़ बुधवार को अपने वृद्ध फूफा केडी दीक्षित के अंतिम संस्कार से लौटे थे। रात करीब 7:30 बजे वह लक्ष्मीनगर स्थित यमुना घाट से अंतिम संस्कार कराकर गांव पहुंचे थे। गांव के पास ही उनकी फर्नीचर की दुकान है।दुकान के पास गांव के ही सौरभ, गुल्ली और एक अज्ञात व्यक्ति ने अजय को रोक लिया। सुमित ने बताया कि बातचीत के दौरान आरोपियों ने अजय के सीने में सटाकर गोली मार दी। गोली आरपार हो गई। इसके बाद सिर पर गोली मारने की कोशिश की, लेकिन अजय ने हाथ लगा दिया। गोली हाथ पर लगी और वह खून से लथपथ होकर जमीन पर गिर पड़े। आरोपी माैके से भाग गए। सूचना मिलने पर हाईवे थाना पुलिस मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने घायल को सिटी अस्पताल पहुंचाया और परिजन को सूचना दी।अजय के भाई सुमित गौड़ ने पुलिस को बताया कि करीब चार वर्ष पूर्व सौरभ उनके भाई की साली को भगाकर ले गया था। इस मामले में बलदेव थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई थी। पुलिस ने उस समय सौरभ को गिरफ्तार कर न्यायालय में प्रस्तुत किया, जहां से उसे जेल भेजा था। वह करीब छह महीने तक जेल में रहा था। सुमित का आरोप है कि सौरभ उसी समय से रंजिश रखने लगा था।