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ब्रज की पावन धरा पर भगवान श्रीकृष्ण की लीलाओं का रसपान कर रही राधारानी ब्रज यात्रा में शनिवार को छाक लीला का भावपूर्ण वर्णन किया गया। गोपियों के कृष्ण प्रेम और ब्रज की लोक परंपराओं से जुड़ी इस लीला को सुनकर यात्रा में शामिल श्रद्धालु भावविभोर हो उठे। देवी गौरी ने जब 'कोई मोते लै लेओ री गोपाला' पद का गायन किया तो पूरा वातावरण कृष्णमय हो गया। लीला में बताया गया कि भगवान श्रीकृष्ण के प्रेम में दीवानी गोपी दही बेचते-बेचते ग्राहकों से दही खरीदने के बजाय गोपाल को खरीदने की पुकार लगाने लगती हैं। छाक लेकर जल्दी पहुंचने की धुन में गोपी पात्र ले जाना ही भूल जाती हैं। ऐसे में वह श्याम ढाक के पत्तों से बने दोनों में दही परोसने की बात कहती है। इसी प्रसंग में पद गूंजता है 'श्याम ढाक के दोना, दही पीजा श्याम सलोना'। श्याम ढाक क्षेत्र में कभी ढाक के पौधों की बहुतायत थी। इनके पत्ते दोने के आकार में होते थे, जिनका उपयोग ग्रामीण जीवन में किया जाता था। ब्रज की ऐसी ही लीलाओं और परंपराओं का सजीव वर्णन यात्रियों को भावविभोर कर रहा है। राधारानी ब्रज यात्रा करीब 40 दिन तक ब्रज के लीला स्थलों का दर्शन और परिक्रमा करती है। लगभग 10 हजार यात्रियों की यह यात्रा पूरी तरह निःशुल्क है। यात्रा में 24 घंटे हरिनाम संकीर्तन चलता रहता है और प्रत्येक लीला स्थल पर वहां से जुड़ी भगवान की लीलाओं का गायन किया जाता है। शनिवार को यात्रा पूंछरी से रवाना होकर श्याम ढाक, बरौली चौथ और सामई खेड़ा होते हुए ऊमरा पहुंची। यहां रात्रि विश्राम हुआ। यात्रा में राधाकांत शास्त्री, महेश शास्त्री, बाबा नृसिंह दास, ब्रजदास, ब्रजनंदन, प्रभुदास और साध्वी गौरी सहित बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे। रविवार को यात्रा टांकोली में विश्राम करेगी।

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