{"_id":"6b09a48d5d6f8adff901c956","slug":"26-year-old-mother-of-two-dies-after-suspected-poison-consumption-in-mathura-2026-11-27","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"रुला गई किरन: इंस्टाग्राम पर दोस्ती, प्यार, शादी और फिर मौत...दो बच्चों को दिया जन्म, ऐसे चली गई जान","category":{"title":"Crime","title_hn":"क्राइम","slug":"crime"}}

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मथुरा के थाना जैंत क्षेत्र में गुरुवार रात एक 26 वर्षीय महिला ने संदिग्ध परिस्थितियों में विषाक्त पदार्थ का सेवन कर लिया। हालत बिगड़ने पर उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच शुरू कर दी है।

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26 वर्षीय किरन अपने पति विशाल और दो बच्चों के साथ आगरा-दिल्ली हाईवे पर गोकुल रेस्तरां के पास किराए के मकान में रहती थी। बृहस्पतिवार रात विशाल एक शादी समारोह में शामिल होने गया था। देर रात जब वह घर लौटा तो किरन गंभीर हालत में मिली। उसे देखकर विशाल के होश उड़ गए।

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आनन-फानन में उसने अपने साथियों की मदद से किरन को जिला अस्पताल पहुंचाया। उसने इस घटना की सूचना पुलिस को भी दी। प्राथमिक उपचार के दौरान किरन ने अस्पताल में दम तोड़ दिया। किरन की मौत से उसके परिवार में कोहराम मच गया है।

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पति विशाल ने बताया कि करीब दो वर्ष पहले उसकी किरन से इंस्टाग्राम के माध्यम से पहचान हुई थी। किरन मूल रूप से रिफाइनरी थाना क्षेत्र के गांव भाहई की रहने वाली थी। दोनों के बीच प्रेम संबंध विकसित हुए और बाद में उन्होंने शादी कर ली थी।