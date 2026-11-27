यहां मंदिर की परंपराओं के अनुरूप कुनबाड़ा का आयोजन हुआ। गिरिराजजी को विभिन्न प्रकार के भोग समर्पित किए गए। तिलकायत विशाल बाबा के सानिध्य में विधिवत पूजन-अर्चन संपन्न हुआ। अनंत अंबानी ने प्रभु के चरणों में भोग अर्पित कर आशीर्वाद प्राप्त किया। पूजन के दौरान उन्होंने गिरिराजजी की शिला का दर्शन कर मत्था टेका और ब्रजभूमि की सुख-समृद्धि की कामना की। पूजन से पूर्व अनंत अंबानी ने बल्लभकुल पुरोहित सुरेशचंद रामजीलाल के चरण स्पर्श कर आशीर्वाद लिया। पुरोहित ने उन्हें प्रसादी दुपट्टा भेंट किया और ब्रजभूमि आगमन पर बधाई दी। मंदिर के सेवायतों ने भी उन्हें प्रसाद भेंट किया।जतीपुरा मुखारविंद को गिरिराजजी का प्रमुख स्वरूप माना जाता है। मान्यता है कि श्रीकृष्ण ने यहीं से गिरिराजजी का पूजन शुरू कराया था। यही कारण है कि देशभर से श्रद्धालु यहां दर्शन के लिए पहुंचते हैं। अनंत अंबानी का गिरिराजजी के प्रति विशेष श्रद्धा भाव रहा है। इससे पहले भी वे परिवार सहित गोवर्धन आकर दर्शन कर चुके हैं।