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आदेश के अनुसार, नवागत सीओ देवेश सिंह को क्षेत्राधिकारी रिफाइनरी बनाया गया है। उनके क्षेत्र में रिफाइनरी, फरह और हाईवे थाने रहेंगे। हिमांशु माथुर को सीओ गोवर्धन की जिम्मेदारी दी गई है। चमन सिंह चावड़ा को सीओ छाता वहीं सीओ रिफाइनरी रहे प्रवीण कुमार तिवारी को सीओ वृंदावन बनाया गया है।सीओ वृंदावन संदीप कुमार सिंह को सीओ यातायात की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसके अलावा पुलिस लाइन में तैनात निरीक्षक ओमहरी बाजपेयी को प्रभारी यूपी-112, अजब सिंह को अपराध शाखा, महेश सिंह को चुनाव सेल/मेला सेल/वीआईपी सेल, हेमेंद्र कुमार सिंह को साइबर थाना, आदित्य शंकर तिवारी को थाना जैत में निरीक्षक अपराध और अहमद हसन को डीआरबी/आईटीएमएस/यक्ष एप का प्रभारी बनाया गया है। अजब सिंह को थाना वृंदावन में अतिरिक्त निरीक्षक की जिम्मेदारी दी गई है।