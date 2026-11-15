VIDEO: फरह में आवारा पशुओं को पकड़ने के लिए चलाया अभियान

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फरह में आवारा पशुओं को पकड़ने के लिए अभियान चलाया। नगर पंचायत फरह ने रविवार सुबह अभियान चलाकर कई आवारा पशु पकडे़। फरह के अधिशासी अधिकारी राघवेन्द्र शर्मा ने बताया कि फरह और दीनदयालधाम क्षेत्र से करीब 10 - 12 आवारा पशु पकड़ गये हैं। आगे भी अभियान जारी रहेगा।

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