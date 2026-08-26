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VIDEO: त्योहार पर बाजार में उमड़ी खरीदारों की भीड़, सदर बाजार में लग गया भीषण जाम

Arun Parashar Arun Parashar
Updated Wed, 26 Aug 2026 11:12 PM IST
massive traffic jam has formed in Sadar Bazaar in Mainpuri
मैनपुरी में रक्षाबंधन और ईद मिलादुन्नबी के त्योहार को लेकर शहर के बाजारों में खरीदारी के लिए भीड़ उमड़ रही है। बुधवार को ईद मिलादुन्नबी का जुलूस निकालने के लिए बड़ा चौराहे पर लगी बेरिकेडिंग हटा दी गई, जिससे ई रिक्शा और चार पहिया वाहन प्रमुख सदर बाजार में प्रवेश करने लगे इससे करीब एक घंटे तक जाम लगा रहा। ई-रिक्शा और चार पहिया वाहनों की बेतरतीब आवाजाही के कारण चौराहे के चारों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गईं। जाम में फंसे लोगों को काफी देर तक परेशानी उठानी पड़ी। बुधवार को ईद मिलादुन्नबी के त्योहार के चलते जुलूस निकलना था, इसके लिए बड़े चौराहे पर लगे बेरिकेडिंग हटा दिए गए। इससे ई रिक्श और चार पहिया वाहन बिना किसी रोकटोक के बाजार में प्रवेश करने लगे, वाहनों के बेतरतीब तरीके से संचालन के कारण जाम लग गया। एक घंटे तक लोग जाम में फसे रहे। यातायात व्यवस्था संभालने के लिए कोई यातायात पुलिसकर्मी नजर नहीं आया। ट्रैफिक की कमान होमगार्ड के हाथों में रही। भीड़ और वाहनों के बढ़ते दबाव के बीच व्यवस्था संभालना मुश्किल हो गया। बाद में क्षेत्रीय लोगों ने प्रयास कर किसी तरह यातायात को व्यवस्थित कराया, जिसके बाद वाहनों का आवागमन सुचारू हो सका।
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