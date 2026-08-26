Mainpuri News: एक महीने में ही बदल गया रसोई का बजट
आगरा ब्यूरो
Updated Wed, 26 Aug 2026 11:20 PM IST
Updated Wed, 26 Aug 2026 11:20 PM IST
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मैनपुरी। इस बार त्योहारी सीजन की शुरुआत से ही महंगाई चढ़ रही है। इससे घर का बजट खिसक गया है। खर्चों में कटाैती के बाद भी राहत नहीं मिल रही है। रसोई में रोजाना इस्तेमाल होने वाली जरूरी चीजों के दामों में खासी तेजी आई है।
शक्कर, दाल, चावल, रिफाइंड, सरसों तेल, बादाम, काजू, गरी गोला के दामों में बढ़ोतरी है। लेनगंज के किराना कारोबारी भगवान दयाल गुप्ता ने बताया कि पिछले करीब एक महीने में शक्कर में 13 रुपये, अरहर दाल में 10 रुपये, मसूर दाल में 10 रुपये, चावल में 20 रुपये, रिफाइंड में 15 रुपये और सरसों तेल में 20 रुपये प्रति किलो तक बढ़े है। सूखे मेवों के दामों ने भी उछाल ली है। बादाम 200 रुपये, काजू 100 रुपये और गरी गोला 50 रुपये प्रति किलो तक महंगा हो गया है।
गृहिणियों का कहना है कि पहले जिस बजट में महीनेभर की जरूरत का सामान आ जाता था, अब उसके लिए ज्यादा खर्च करना पड़ रहा है। सब्जी, फल, दूध और अन्य जरूरी सामान की खरीद में कटौती से भी मुश्किल हल नहीं हो रही है। ऐसे में घर का खर्च चलाना बहुत मुश्किल हो रहा है। बचत करना तो अब किसी सपने जैसा हो गया है।
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शक्कर, दाल, चावल, रिफाइंड, सरसों तेल, बादाम, काजू, गरी गोला के दामों में बढ़ोतरी है। लेनगंज के किराना कारोबारी भगवान दयाल गुप्ता ने बताया कि पिछले करीब एक महीने में शक्कर में 13 रुपये, अरहर दाल में 10 रुपये, मसूर दाल में 10 रुपये, चावल में 20 रुपये, रिफाइंड में 15 रुपये और सरसों तेल में 20 रुपये प्रति किलो तक बढ़े है। सूखे मेवों के दामों ने भी उछाल ली है। बादाम 200 रुपये, काजू 100 रुपये और गरी गोला 50 रुपये प्रति किलो तक महंगा हो गया है।
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गृहिणियों का कहना है कि पहले जिस बजट में महीनेभर की जरूरत का सामान आ जाता था, अब उसके लिए ज्यादा खर्च करना पड़ रहा है। सब्जी, फल, दूध और अन्य जरूरी सामान की खरीद में कटौती से भी मुश्किल हल नहीं हो रही है। ऐसे में घर का खर्च चलाना बहुत मुश्किल हो रहा है। बचत करना तो अब किसी सपने जैसा हो गया है।
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