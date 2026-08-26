Mainpuri News: अस्थमा और हार्ट के मरीजों की बढ़ रही दिक्कतें, तीन की मौत

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लगातार बारिश और उमस के कारण तापमान में हो रहे बदलाव से ब्लड प्रेशर और हृदयाघात का खतरा बढ़ गया है। थाना कोतवाली क्षेत्र के मलिकमील कॉलोनी निवासी राका कुमारी (48) को मंगलवार रात अचानक हृदयाघात पड़ा। जिला अस्पताल ले जाने पर डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। इसी प्रकार, शहर के आगरा रोड निवासी विजय कुमार (55) को बुधवार सुबह हृदयाघात हुआ। गंभीर हालत में महाराजा तेज सिंह जिला अस्पताल लाने पर डॉक्टरों ने उन्हें भी मृत घोषित कर दिया।इसके अलावा, केशव सिंह (75) को पिछले कुछ दिनों से अस्थमा की शिकायत थी और सांस लेने में तकलीफ हो रही थी। निजी डॉक्टर से उपचार कराने के बाद भी जब उनकी हालत नहीं सुधरी, तो परिजन उन्हें जिला अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।मुख्य चिकित्सा अधीक्षक (सीएमएस) डॉ. राज सिंह ने बताया कि बरसात के मौसम में नमी और ऑक्सीजन की कमी के कारण हृदयघात और अस्थमा अटैक का खतरा बढ़ जाता है। उन्होंने सलाह दी कि ऐसे में अस्थमा और हृदय रोगियों को विशेष सावधानी बरतने की आवश्यकता है। उन्होंने यह भी बताया कि तीनों ही मरीजों को अस्पताल लाने के समय उनकी मृत्यु हो चुकी थी।